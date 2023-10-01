iPhone 15手機過熱 蘋果將更新軟體

蘋果公司30日宣布將發布軟體更新，以解決最新推出的iPhone 15系列手機過熱問題。(路透)

蘋果公司30日宣布將發布軟體更新，以解決最新推出的iPhone 15系列手機過熱問題。該公司表示，新機過熱的原因包括iOS 17和幾個應用程式運行的程式錯誤(bug)問題，以及暫時的新機設置期所導致。

iPhone 15系列上市後，使用者紛紛在蘋果論壇、Reddit及社群媒體上抱怨新機有過熱情形，包括iPhone 15 Pro Max。

華爾街 日報也指出過熱問題，根據喬安娜·斯特恩(Joanna Stern)的評測，iPhone 15 Pro Max充電時溫度高達華氏106度；在進一步測試中，當iPhone 15 Pro Max同時充電與處理手遊等高強度的工作時，溫度達到112度；iPhone 14 Pro Max在同一項測試中也接近此溫度。至於使用傳訊息、發郵件等日常一般功能時，兩部測試手機的溫度都在正常範圍內。

先前天風國際證券知名蘋果分析師郭明錤(Ming-Chi Kuo)將過熱問題歸咎於iPhone 15 Pro的新輕量化設計，指該設計的散熱效果可能不如過去機型，此外，他認為iPhone 15 Pro採用的全新鈦金屬邊框可能也是個問題，郭明錤表示鈦是熱的不良導體，使手機難以散熱。

蘋果則表示，新機的過熱問題與鈦金屬邊框設計無關；另外否認過熱問題與充電孔換成USB-C相關的猜測。

蘋果將問題歸咎於Instagram、Uber等應用程式以及iOS的程式錯誤問題，根據蘋果的說明，即將推出的iOS 17更新將解決過熱問題，且不會降低手機效能，同時蘋果也正在處理運行方式導致系統超載的應用程式。

該公司網站稱，使用者可能會注意到在設置備份、使用無線充電、使用多圖應用程式或播放高畫質影片時會出現過熱問題，蘋果表示手機執行高強度運行工作時變熱是正常現象，如果手機沒有顯示溫度警告，則可以安全使用。

Meta Platforms旗下的Instagram本周稍早修改該應用程式，以防止在最新的iPhone運作系統中使手機變熱。

蘋果表示，Uber和Asphalt 9等遊戲應用程式正在處理更新問題中。