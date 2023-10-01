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iPhone 15過熱有解 蘋果認了iOS 17漏洞 將盡快更新

iPhone 15手機過熱 蘋果將更新軟體

編譯徐薏茹／綜合30日電
蘋果公司30日宣布將發布軟體更新，以解決最新推出的iPhone 15系列手機過熱問題。(路透)
蘋果公司30日宣布將發布軟體更新，以解決最新推出的iPhone 15系列手機過熱問題。(路透)

蘋果公司30日宣布將發布軟體更新，以解決最新推出的iPhone 15系列手機過熱問題。該公司表示，新機過熱的原因包括iOS 17和幾個應用程式運行的程式錯誤(bug)問題，以及暫時的新機設置期所導致。

iPhone 15系列上市後，使用者紛紛在蘋果論壇、Reddit及社群媒體上抱怨新機有過熱情形，包括iPhone 15 Pro Max。

華爾街日報也指出過熱問題，根據喬安娜·斯特恩(Joanna Stern)的評測，iPhone 15 Pro Max充電時溫度高達華氏106度；在進一步測試中，當iPhone 15 Pro Max同時充電與處理手遊等高強度的工作時，溫度達到112度；iPhone 14 Pro Max在同一項測試中也接近此溫度。至於使用傳訊息、發郵件等日常一般功能時，兩部測試手機的溫度都在正常範圍內。

先前天風國際證券知名蘋果分析師郭明錤(Ming-Chi Kuo)將過熱問題歸咎於iPhone 15 Pro的新輕量化設計，指該設計的散熱效果可能不如過去機型，此外，他認為iPhone 15 Pro採用的全新鈦金屬邊框可能也是個問題，郭明錤表示鈦是熱的不良導體，使手機難以散熱。

蘋果則表示，新機的過熱問題與鈦金屬邊框設計無關；另外否認過熱問題與充電孔換成USB-C相關的猜測。

蘋果將問題歸咎於Instagram、Uber等應用程式以及iOS的程式錯誤問題，根據蘋果的說明，即將推出的iOS 17更新將解決過熱問題，且不會降低手機效能，同時蘋果也正在處理運行方式導致系統超載的應用程式。

該公司網站稱，使用者可能會注意到在設置備份、使用無線充電、使用多圖應用程式或播放高畫質影片時會出現過熱問題，蘋果表示手機執行高強度運行工作時變熱是正常現象，如果手機沒有顯示溫度警告，則可以安全使用。

Meta Platforms旗下的Instagram本周稍早修改該應用程式，以防止在最新的iPhone運作系統中使手機變熱。

蘋果表示，Uber和Asphalt 9等遊戲應用程式正在處理更新問題中。

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