上半年交通死亡數減少 仍高於疫前

今年上半年全國車禍死亡人數低於去年同期，但仍高於疫情爆發前的2019上半年。圖為9月21日一輛滿載高中生的巴士衝出紐約州高速公路翻覆，造成一人死亡，數十人受傷。(美聯社)

全國公路交通安全管理局(NHTSA)日前公布最新數據，2023上半年全美交通死亡人數減少3.3%，但仍遠高於疫情 前的水準。

NHTSA估計，截至今年6月的全國車禍死亡人數達1萬9515人，低於去年同期的2萬190人，但仍較疫情爆發前的2019上半年1萬7065人高。

全國交通死亡人數於疫情期間的2021年暴增至4萬2915人，創2005以來單年道路死亡人數新高。

今年前六個月全美駕駛數量增加2.3%，儘管如此，車禍死亡人數卻減少，交通死亡率降至2019以來最低點，但還是比2008年以來，除疫情期間以外任何一年來得高。

疫情期間大部分民眾被封鎖在家，路上交通流量少，專家推測，有些駕駛覺得警察不太可能開罰單，導致危險駕駛行為增加。

NHTSA調查顯示，疫情期間道路使用者數量下降，但是超速行駛、酒後駕車或未繫安全帶的案例卻增加；以2020年為例，因超速死亡人數激增17%，是整體增幅的兩倍多。

NHTAS代理局長卡爾森(Ann Carlson)表示，路上交通死亡人數增加部分原因是疫情期間道路開放，導致一些駕駛人超速行駛、行為更惡劣，如今這些惡劣行為正在改善。

卡爾森說，她確實認為民眾已養成超速的習慣，有些駕駛覺得自己可僥倖避開懲罰。

卡爾森並且表示，飲酒和使用毒品 後駕駛仍是嚴重問題，此外，約10%的駕駛人抵死不繫安全帶。NHTSA建議，未來應強制要求在新車上裝配後座安全帶提醒裝置。

卡爾森認為，美國人對道路交通事故掉以輕心，似乎每年可容忍數千人死於車禍，但無法容忍空難死亡，一旦發生飛機失事，立刻會改變人們對飛行風險的看法。