5合1品牌搖籃 潛存致命風險

聯邦消費品安全委員會(CPSC)最近對家長和消費者發出警告：立即停用「五合一」品牌的嬰兒搖籃，因為該產品不符聯邦安全規範。(CPSC官網)

聯邦消費品安全委員會(CPSC)最近對家長和消費者發出警告：立即停用「五合一」(5in1)品牌的嬰兒搖籃。

CPSC指出，對於幼小嬰兒來說，五合一品牌的搖籃潛存跌倒、勒頸和窒息的風險。

CPSC在聲明中表示，五合一品牌搖籃不符合CPSC「嬰兒睡眠產品規則」(Infant Sleep Products Rule)的聯邦安全規範，而且缺乏標籤、標記或說明，欠缺的重要項目包括載明製造日期及其他相關資訊的追蹤標籤。

根據CPSC，五合一牌搖籃在中國產製，由Rev Grace Import進口到美國；該進口商不配合CPSC的召回行動，也不向顧客提供補救措施或者退款。

五合一搖籃主要銷售管道為沃爾瑪 (Walmart)網站。

五合一搖籃的產品包裝盒上有產品碼、產品名稱、製造地、適用年齡等訊息：「Ya.Ya.Ya、5IN1UPC代碼09331849600139、01 Rock Sleeper、02 Dream Centre、03 Cozy Seat、04 Travel Bassinet、05 Rock & Play、Made in China、and Age 1-36 months.」適用1至36個月大的嬰幼兒。

CPSC同時提醒家長和嬰幼兒照顧者注重安全睡眠，包括讓孩子在搖籃裡、嬰兒床或遊戲場平坦而堅固的表面上仰躺，而且，要選擇沒有任何枕頭、嬰兒床保險 桿或者其他柔軟物品的表面，僅使用有鬆緊帶固定的床單，假如孩子入睡時是直立或傾斜姿勢，建議將寶寶抱到平坦而堅固的區域仰躺著睡。

根據密蘇里州 法院文件，進口業者Rev Grace Import因未提交營業登記報告而於2022年10月解散。

CPSC也請消費者造訪網站 www.SaferProducts.gov， 提報涉及產品缺陷或造成傷害的事件。