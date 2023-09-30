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跟父親一起外出打獵時同遭閃電擊中 佛州16歲少女不治身亡

編譯周辰陽／即時報導
美國佛羅里達州近日發生一對父女外出打獵時遭到閃電擊中，其中16歲的女兒貝莉（圖）在兩天後不治身亡。（照片翻攝：NBC / WTLV / Baylee Holbrook family）
美國佛羅里達州近日發生一對父女外出打獵時遭到閃電擊中，其中16歲的女兒貝莉（圖）在兩天後不治身亡。（照片翻攝：NBC / WTLV / Baylee Holbrook family）

佛羅里達州普特南郡（Putnam County, FL）警局近日在臉書貼文表示，當地一對父女日前正在打獵時遭到閃電擊中，其中16歲的女兒在兩天後身亡。

CNN與NBC新聞報導，喪命的少女貝莉（Baylee Holbrook）是校隊的啦啦隊長，熱愛打獵與戶外活動。根據郡警局說法，她跟父親馬修（Matthew Holbrook）26日傍晚在一片林區內打獵，父女倆當時正坐在一棵樹的旁邊，但閃電「擊中了樹，打中了他們」。

根據事故報告，此次雷擊致使貝莉和馬修都失去了意識。當馬修醒來時，發現女兒沒在呼吸，趕緊把女兒抱上皮卡貨車，接著把車開到一條主要道路。馬修先撥打了緊急報案專線電話，隨後開始嘗試心肺復甦術（CPR），直到緊急勤務人員趕到為止。

貝莉先被送往附近的帕拉特卡（Palatka, FL）一家醫院，直到狀況「穩定到足以」轉往佛羅里達大學健康醫院（UF Health Shands Hospital）的兒科創傷中心，但在隔天被宣布病危。普特南郡警局在28日的貼文指出，他們得知貝莉當天早上在家人的陪伴下，已經「平靜地去世」。

當地媒體報導，超過一百人當晚出席守靈活動，以紀念貝莉，並為她的家人祈禱。普特南郡警局指出，當地民眾都穿上綠色衣服以紀念貝莉，「從商家、餐廳到學校，都可以看到這個顏色。這是一個小社區，我們一起哀悼」。

根據美國聯邦疾控中心（CDC）數據，美國每年平均有28人因閃電擊中死亡，大多數死亡案例發生在佛州德州、科羅拉多州、北卡羅萊納州和阿拉巴馬州，73%發生在夏季的月分。

阿拉巴馬州 佛州 德州

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