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談判牛步化 汽車罷工再增7000人

記者張聲肇／綜合報導
全美汽車工人聯合會(UAW)29日宣布擴大罷工範圍，增加福特汽車芝加哥廠和通用汽車密西根州蘭辛廠，但「暫時放過」克萊斯勒母公司斯泰蘭蒂斯。(路透)
全美汽車工人聯合會(UAW)29日宣布擴大罷工範圍，增加福特汽車芝加哥廠和通用汽車密西根州蘭辛廠，但「暫時放過」克萊斯勒母公司斯泰蘭蒂斯。(路透)

全美汽車工人聯合會(UAW)29日以福特、通用汽車談判缺乏進展為由，擴大罷工範圍，增加福特汽車芝加哥廠和通用汽車密西根州蘭辛廠，但「暫時放過」克萊斯勒母公司斯泰蘭蒂斯(Stellantis)車廠。

UAW主席費恩(Shawn Fain)說，擴大罷工不包括斯泰蘭蒂斯工廠的原因是，該公司資方已拿出「大致符合工會要求」的提案，包括同意薪資隨生活成本指數調整。

費恩說，斯泰蘭蒂斯的提案很接近工會要求，包括關廠罷工權以及勞務外包問題，「進度著實令人興奮。」

目前斯泰蘭蒂斯俄亥俄州吉普車製造廠、福特底特律Bronco休旅車和Ranger皮卡工廠，通用汽車密蘇里州休旅車和中型皮卡廠，以及全國各地數十個零件配銷中心都在罷工中，總計約1萬8000名工人。擴大罷工行動後，罷工人數將再增加7000人。

費恩說，上周福特工人並未罷工，是因為談判還在進行。如今，罷工行動也擴及福特工廠，顯然談判進展不如工會理想，也顯示工會「策略性」擴大罷工，會慎選目標，避免完全破壞公司的生產進度。

華爾街日報說，工會採「平均分散施壓」策略的目的，是「獎勵」勞資談判時能夠大幅讓步的公司。

擴大罷工的目標，都是生產暢銷七人座休旅車的工廠，例如福特Explore和林肯Aviator；雪佛蘭Traverse和別克Enclave。但刻意「暫時避開」生產最賺錢車型的工廠，例如福特F系列大皮卡廠和雪佛蘭Suburban休旅車廠。

費恩告訴廣大會員，「我們會贏。我們的策略正在奏效。」

福特總裁兼執行長法利(Jim Farley)說，「如果汽車工會的目標是要贏得破紀錄好處的勞動契約，這個目的已經達到。既已拿到好處，還擴大罷工、傷害成千上萬家庭，實在很不負責任」。

罷工 休旅 俄亥俄州

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