超領社安金限30天內歸還 害人無家可歸「還好有糧食券」

社安局給部分被追討溢付社安金的民眾付款的時間太短，對於退休族及無法工作的身心障礙人士造成困擾。(美聯社)

新聞周刊(Newsweek)29日報導，社會安全署(Social Security Administration，SSA)追討超發的社安金 ，某些民眾收到通知函時，對於限期30天還款的規定感到詫異；住在密蘇里州 莫爾登(Malden)的一名男子說，社安署追討超發社安金的金額為6萬7000元，導致他因此失去車子，變成無家可歸。他說：「我很難過在68歲這個年紀失去一切所有，還好有糧食券。」

據統計，截至2022年6月，約有6600萬民眾領取社安金支票 。對於退休族及無法工作的身心障礙人士來說，社安金是生活開銷的主要來源。社安署監察長(Inspector General)日前在報告中指出，2022會計年度裡，社安署收回47億元超付社安金，另有216億元仍待追討。

新聞周刊指出，某些受訪者由於面臨社安金追討而進入司法程序，因此匿名接受訪問。

報導指出，面臨追討款項的某些民眾生活困難，卻有30天內必須還款的壓力，但部分款項是否應該繳回，其實存有爭議；社安署人力不足，民眾洽詢問題需要漫長等待，使得弱勢族群的困境雪上加霜。

一名患有雙相情緒障礙症(bipolar disorder)的身心障礙退役軍人受訪時說，接到追討6萬7000元的通知函，但社安署三年前在工作審查中已經告知，社安金領取金額一切無誤，不料如今被認定超領。報導指出，這名男子已經提出上訴，要求豁免還款。

他說，因為沒有錢聘請私人律師，只能請教社安署律師，但得到的回答卻沒有幫助，只說「這不是新案例」。他表示，孤單無援處理問題，壓力龐大，對社安署來說只是簡單的問題，「但他們卻不願解決」。

一名有全職工作的大學生受訪時說，收到要求繳回2萬7000元超發社安金的通知信。她說，2021年曾經失業，後來找到工作之後，數度通知社安署自己已再度就業。

她表示，當時獲得告知不必再提交任何手續，也收到紙版文件要求填寫工作與收入，卻還是一直收到社安金支票，「而且他們還兩度調高給付金額」。