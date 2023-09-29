憂政府關門 卡特總統99歲生日提前慶祝

聯邦政府可能停擺的陰影，也讓前總統卡特慶祝99歲生日的活動提前舉行。圖為他90歲誕辰的慶生畫面。(美聯社)

由於聯邦政府 正面臨關閉風險，吉米卡特圖書館 暨博物館 (The Jimmy Carter Library & Museum)決定提前慶祝前總統卡特的99歲生日。

國會若無法在30日晚間截止期限前通過預算法案，聯邦政府即將關門；原訂於10月1日卡特生日當天舉行的慶生活動，因此提前於30日在亞特蘭大吉米卡特圖書館暨博物館館區與鄰近的卡特中心(Carter Center)舉辦。

慶生活動時間為中午12時至下午4時，博物館推出99分特價入場費，該館特色是卡特1977年至1981年主政期間的白宮橢圓形辦公室複製品；16歲以下青少年及孩童可免費入場，現場提供生日蛋糕、遊戲、手工藝品及餐車。

博物館戲院當日下午1時將播映電影「大陰謀」(All the President's Men，又譯「總統班底」)，該片記述「華盛頓郵報」記者如何揭發水門案醜聞，導致尼克森總統下台；這場政治風暴加上越戰的失敗，為時任喬治亞州州長卡特奠定基礎，成功贏得總統大選勝利。

卡特是美國史上最長壽的總統，他從2月開始在平原鎮(Plains)老家接受安寧照護，卡特的96歲夫人羅莎琳(Rosalynn Carter)今年5月則被診斷出罹患失智症，與卡特一同在家安養。

國會議員若能在截止日期前達成支出協議，則30日的慶生活動將持續至1日，包括99分的博物館入場費，1日的活動還包括99名新美國公民的歸化典禮。

若政府部分停擺，則將影響平原鎮當地和周邊的聯邦政府經營歷史景點，包括卡特童年時期的老家與農場。