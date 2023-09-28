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2017年來至少31宗引擎起火 現代、起亞召回337萬輛車

編譯尤寶琪／綜合27日電
由於可能因煞車油洩漏導致短路引發火災，南韓現代汽車公司在美國召回337萬輛2010到2017車型的汽車，並呼籲車主將車停在室外、遠離建築物。(Getty Images)
由於可能因煞車油洩漏導致短路引發火災，南韓現代汽車公司在美國召回337萬輛2010到2017車型的汽車，並呼籲車主將車停在室外、遠離建築物。(Getty Images)

南韓現代汽車(Hyundai)和起亞汽車(Kia)因屢傳引擎失火事件，安全起見，在美國召回橫跨2010到2017車型，共337萬輛汽車，並再度呼籲車主在維修完成前，盡量把車輛停放在室外，並遠離建築物。

汽車製造商指出，引擎失火可能是內部煞車油洩漏導致短路所引發的；全國公路交通安全管理署(National Highway Traffic Safety Administration，NHTSA)也建議車主聽從汽車製造商的建議，暫時勿將車輛停放在市內或靠近建築物的地方，以策安全。

現代汽車表示，自2017年以來已收21起火災報告和21起與此次回召相關的火災報告，起亞汽車則是收到至少10起火災和熔化事故報告；NHTSA指出，兩家汽車製造商都沒有收到任何與召回相關的撞車、受傷或死亡事故報告。

起亞美國(Kia America)這次共召回173萬輛Borrego、Cadenza、Forte、Sportage、K900、Optima、Soul Rio、Sorento和Rondo車輛；根據公司向NHTSA提交的文件，召回涵蓋2010年至2017年所有車型。

起亞美國表示，由於煞車油洩漏，車輛中的煞車液壓電子控制單元(HECU)可能會出現電氣短路，並可能會因此而導致停放或行駛中的引擎室起火。

現代則將召回164萬輛2011年至2015年出廠的Elantra、Genesis Coupe、Sonata Hybrid、Accent、Azera、Veloster、Santa Fe、Equus、Veracruz、Tucson、Tucson Fuel Cell和Santa Fe Sport。

根據現代所提交的文件，防鎖死煞車系統(ABS)模組可能會在內部洩漏煞車油並導致電氣短路，並因此導致停放或行駛中的引擎室起火。

現代汽車計畫通知車主，將車輛帶到經銷商處更換ABS模組保險絲。 NHTSA表示，起亞方則仍在研究補救措施；該汽車製造商計畫於11月宣布此次回召事宜。

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