法拍或監管川普地產？法官暫未決定

紐約州高等法院法官恩格隆裁定前總統川普申辦貸款時浮報「川普集團」房地產與金融資產價值，構成欺詐。圖為曼哈頓川普大廈被查出價值被灌水1億多元。(美聯社)

紐約州 高等法院法官恩格隆(Arthur Engoron)裁定前總統川普 申辦貸款時浮報「川普集團」(Trump Organization)房地產與金融資產價值，構成欺詐。川普在紐約州某些營業執照遭註銷，部分名下企業掌控權被迫移交獨立管理機構。

新聞周刊(Newsweek)27日分析，法官祭出的懲處形同判處川普「企業死刑」(corporate death penalty)。不過，據路透報導，川普的律師27日在聽證會上詢問法官恩格隆，川普的資產將被出售或只是監控管理，恩格隆僅表示：「我現在不準備發布裁定。」

曾負責金融犯罪的前任曼哈頓 地方檢察官莫斯考(John Moscow)對商業內幕(Business Insider)指出，這項裁決代表著公司不再屬於負責人，法官指派其他人接管公司資產，並根據法院指示執行資產分配。

莫斯考說，川普雖在這些產業掛名，卻再也沒權利出售或用來申請貸款，如果法院裁定出售企業，出售所得用來償還債務與繳交罰款之後，剩款將歸川普。川普辯護律師表示將會上訴。

新聞周刊報導，如果川普接下來在訴訟攻防戰中失利，無法拿回產業所有權，還可以選擇在企業出售的過程中出手買回。川普因為詐欺銀行而可能失去的名下產業包括：

•佛羅里達州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)

根據佛州棕櫚灘郡(Palm Beach County)地產估稅官(assessor)鑑價，海湖莊園市值在1800萬至2760萬之間，但川普在金融資料中則灌水2300%，聲稱價值4億2650萬至6億1210萬元間。

•曼哈頓川普大廈(Trump Tower)

紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)指控川普大廈價值被灌水1億多元，論點獲得恩格隆法官認同。

•曼哈頓川普公園大道(Trump Park Avenue)大廈

川普集團在2014年至2021年間，不顧紐約市府的房租限令，為公園大道大廈公寓價值灌水64%至700%不等。

其他被指控價值被灌水的產業，還包括曼哈頓華爾街40號(40 Wall Street)大樓、其他產業還包括紐約州七泉莊園(Seven Springs Estate)，以及蘇格蘭亞伯丁郡(Aberdeenshire)高爾夫球場。