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美大城犯罪率多降唯華府升 專家百思不得其解

中央社／華盛頓26日綜合外電報導
圖為華盛頓街頭。（Getty Images）
圖為華盛頓街頭。（Getty Images）

美國首都華盛頓的暴力犯罪呈上升趨勢，今年凶殺案增加28%，讓研究人員百思不得其解，政治人物也紛紛跳出來指責。

儘管華府目前的狀況不到1990年代身為美國「謀殺之都」時那麼差，但暴力犯罪激增嚇壞居民，也造成了對立。

其中一些事件尤其殘酷：一名10歲女孩在母親節死於流彈；一名在塔利班（Taliban）掌權後逃離阿富汗的移民，在擔任叫車服務業者Lyft司機時遭到槍殺。

令研究人員困惑的是，華府謀殺率大幅上升，美國其他大城卻看到謀殺率降低。此外，根據警方統計，華府武裝劫車的數量增加了一倍以上。

密蘇里大學聖路易分校（University of Missouri-St. Louis）犯罪學家羅森費德（Richard Rosenfeld）表示，與紐約、費城、芝加哥或巴爾的摩等城市相比，「華盛頓特區的凶殺案趨勢有些異常」。

羅森費德還說，這背後的原因「仍是謎」。

馬里蘭大學（University of Maryland）教授李察遜（Joseph Richardson）提出幾種理論。

他告訴法新社，「我們可以推測有些事可能正在發生」，包括警方高層最近人事變動等，他還懷疑與販毒有關的槍擊案數量遭到低估。

華府 暴力犯罪 母親節

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