馬里蘭州癱瘓非裔男被疑是通緝犯 遭警「強拉下車倒地」

馬里蘭州一名非裔癱瘓駕駛日前開車到一半，遭到警方攔查並強行拉下車。(影片截圖)

馬里蘭州一名非裔 癱瘓駕駛日前開車到一半，遭到警方攔查並要求他下車，但駕駛解釋自己沒有輪椅無法動，卻仍遭到警員強行拉下車，隨後被放倒在地上，狼狽模樣被坐在副駕駛座的妻子拍下，影片上傳後，網友們紛紛表示，「令人痛心」的一刻。

每日郵報報導，根據影片顯示，一名非裔癱瘓男駕駛遭警方攔下後，一名警員朝車窗靠近，他向警員解釋自己癱瘓無法行走，但警員仍要求他下車，疑似誤認他為通緝 犯。

警員說道，「我需要你下車，這樣我才能和你談談」。該名男子則回應，「沒問題，我癱瘓了，你想讓我出來嗎?」

當男子打開車門時，警員將他從車上拉了出來，似乎沒有意識到男子根本無法行走。

接著聽到該男子的妻子說，「他癱瘓了，無法走路，是截肢者。」

當他倒在地上時，警員和他同事將他放倒在地。然後可以聽到男子詢問自己為何被留在路邊，警方後來解釋說，他將因為某個地區的犯罪而被捕。

第二則影片顯示，該名男子坐在路邊的輪椅上，警員給他戴上手銬，但隨後又把手銬解開。

影片上傳後，目前累計逾76萬觀看人次，超過5000則回應。有網友表示，「對此感到噁心、悲傷和憤怒。很遺憾發生了這樣的事」、「這名警察知道他遇到大麻 煩。我希望你能為此得到正義」、「為什麼他需要下車？這很荒謬。」