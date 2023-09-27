我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭博：恒大創辦人許家印 遭中國警方上銬帶走

全美最貴 華府托兒費年逾2.4萬 比公立大學學費還貴

馬里蘭州癱瘓非裔男被疑是通緝犯 遭警「強拉下車倒地」

編譯徐榆涵／即時報導
馬里蘭州一名非裔癱瘓駕駛日前開車到一半，遭到警方攔查並強行拉下車。(影片截圖)
馬里蘭州一名非裔癱瘓駕駛日前開車到一半，遭到警方攔查並強行拉下車。(影片截圖)

馬里蘭州一名非裔癱瘓駕駛日前開車到一半，遭到警方攔查並要求他下車，但駕駛解釋自己沒有輪椅無法動，卻仍遭到警員強行拉下車，隨後被放倒在地上，狼狽模樣被坐在副駕駛座的妻子拍下，影片上傳後，網友們紛紛表示，「令人痛心」的一刻。

每日郵報報導，根據影片顯示，一名非裔癱瘓男駕駛遭警方攔下後，一名警員朝車窗靠近，他向警員解釋自己癱瘓無法行走，但警員仍要求他下車，疑似誤認他為通緝犯。

警員說道，「我需要你下車，這樣我才能和你談談」。該名男子則回應，「沒問題，我癱瘓了，你想讓我出來嗎?」

當男子打開車門時，警員將他從車上拉了出來，似乎沒有意識到男子根本無法行走。

接著聽到該男子的妻子說，「他癱瘓了，無法走路，是截肢者。」

當他倒在地上時，警員和他同事將他放倒在地。然後可以聽到男子詢問自己為何被留在路邊，警方後來解釋說，他將因為某個地區的犯罪而被捕。

第二則影片顯示，該名男子坐在路邊的輪椅上，警員給他戴上手銬，但隨後又把手銬解開。

影片上傳後，目前累計逾76萬觀看人次，超過5000則回應。有網友表示，「對此感到噁心、悲傷和憤怒。很遺憾發生了這樣的事」、「這名警察知道他遇到大麻煩。我希望你能為此得到正義」、「為什麼他需要下車？這很荒謬。」

@childofgod_____________

Do anyone know a lawyer in Charles County Maryland? This is how they treated my Paralyzed Husband @ucefdevore1

♬ original sound - Forevergoddess

非裔 大麻 通緝

上一則

開2小時車求復合遭拒 亞利桑納女開槍射夫「還咧嘴笑拍口卡照」

延伸閱讀

嚴管槍枝…馬州300項新法10/1生效

嚴管槍枝…馬州300項新法10/1生效
癱瘓零件配送 汽車工會罷工重創車商「金脈」

癱瘓零件配送 汽車工會罷工重創車商「金脈」
APEC開幕在即 料癱瘓金山市中心交通

APEC開幕在即 料癱瘓金山市中心交通
大師長期低頭畫畫 頸椎病變險癱瘓 手術重生

大師長期低頭畫畫 頸椎病變險癱瘓 手術重生

熱門新聞

在康州聯邦法官7月判決刑事鑑識專家李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任後，康州檢察長湯偉麟辦公室19日宣布，同意與兩名因判謀殺罪而服刑30年冤獄的男子，以2520萬元達成和解。(美聯社)

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

2023-09-20 21:11
勁球獎（Powerball）去年11月因為連續40摃，頭獎彩金累積20億美元，最終由埃德溫在加油站買下一張中獎彩券，領走這20億美元，創下威力球史上最高獎額紀錄。（Getty Images）

連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

2023-09-21 18:55
美國路易斯安納州男子勞森（中）亡命了32年，日前終於在墨西哥被捕與遣返美國，並在機場要被上銬時笑出聲來。（照片翻攝：crimeonline.com）

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

2023-09-23 09:00
佛州一對姐弟，因不滿母親拿走他們的電子設備，10歲的弟弟開車載著11歲的姐姐離家狂駛320公里，直到在阿拉楚阿縣（Alachua）被警方攔下。（阿拉楚阿郡警長辦公室）

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

2023-09-24 15:38
拜登總統日前在紐約的一場募款餐會上重複同樣的話題，年齡問題再度成為議題。(路透)

講過又忘了？ 80歲拜登「1詭異舉動」令人憂

2023-09-26 03:22
冥王號(OSIRIS-REx)太空船甫成功降落在猶他州，並帶回一塊小行星樣本，太空總署人員在進行運送和回收工作。(Getty Images)

美太空艙空投成功 史上最大「小行星樣本」送抵地球

2023-09-24 12:10

超人氣

更多 >
金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子

金融時報：秦剛情婦鳳凰衛視主持人 去年在美代孕生子
亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議

亞裔婦人當街踹非裔遊民男子 短片引起網路熱議
態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要

態度積極有助長壽？專家說另一個特質更重要
紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高

紐約新冠疫情再起 法拉盛地區感染率最高
未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家

未掛名卻付房貸20年 兒子轉移房屋老夫婦被趕出家