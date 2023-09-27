又見泰勒絲效應 凱爾斯球衣熱銷

泰勒絲現場觀看美足「堪薩斯市酋長隊」邊鋒凱爾斯(Travis Kelce)比賽後，讓凱爾斯87號的球衣熱銷。(Getty Images)

歌壇人氣女歌手泰勒絲 (Taylor Swift)上周末前往堪薩斯市觀看美足「堪薩斯市酋長隊」(Kansas City Chiefs)球員凱爾斯(Travis Kelce)踢球，又掀起泰勒絲效應，不僅引發兩人熱戀的話題，更讓凱爾斯87號的球衣熱銷。

除了球衣熱賣，NFL 還因泰勒絲的箭頭之旅而被網路大肆炒作；截至26日，NFL在前身為推特的X平台簡介上寫著「NFL(泰勒絲版)，旁邊有一張泰勒絲和凱爾斯母親一起觀賽的照片。

12度獲得葛萊美獎的泰勒絲當天現身酋長隊主場箭頭體育場(Arrowhead Stadium)，在包廂與川著邊鋒凱爾斯的母親唐娜(Donna)觀看酋長隊出戰芝加哥熊隊的賽事，兩人不時有說有笑、大聲歡呼，甚至相擁慶祝。

美聯社報導，根據運動服裝和球迷商品業者Fanatics統計，凱爾斯是24日商品銷量最高的五名美足聯盟(NFL)球員之一；該公司發言人透過電郵稱， Fanatics網絡裡的所有網站包括NFLShop.com在內，銷售規模暴增近400%。

NFLShop.com銷售暴增正巧就是泰勒絲被發現在堪薩斯市的同一天；凱爾斯未接受媒體採訪，但有人發現他和泰勒絲一起離開球場。

24日比賽結束後，堪薩斯城更衣室裡幾乎人人都在談論這個消息，教練里德(Andy Reid)甚至開玩笑說：「我陷害了他們。」

泰勒絲一直不願在公開場合討論個人生活；近幾個月來，這位歌手與職業橄欖球運動員 拍拖的傳言不斷流傳，尤其在凱爾斯「新高地」(New Heights)播客7月那一集過後更沸騰，他當時提到，在泰勒絲巡演 Eras Tour 到堪薩斯城時，他沒有見到她並贈她友誼手鐲而失望，後來在體育脫口秀節目The Pat McAfee Show 又透露，他邀請泰勒絲觀看他出賽。