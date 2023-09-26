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哪國最受益於AI發展？美國第一、台灣排第14

編譯徐榆涵／即時報導
各國從AI中受益的潛力排行比一比，美國第一，台灣列居14。（路透）
各國從AI中受益的潛力排行比一比，美國第一，台灣列居14。（路透）

相較於中國和新興經濟體，人工智慧（AI）更能促進美國和其他已開發經濟體的經濟成長，並將加劇華府和北京間的全球競爭。

凱投宏觀（Capital Economics）針對各國從AI中受益的潛力做排名，結果顯示美國位居第一，其次是新加坡、英國、瑞士和瑞典。排名第六至第10名依序為南韓、以色列、芬蘭、加拿大和香港。台灣則排名第14。

研究報告指出，中國在33個國家中排名18，其強大的創新能力和對AI的大量投資被嚴格的監管措施所抵銷，可能會減緩AI技術的傳播。

凱投宏觀首席亞洲經濟學家威廉斯（Mark Williams）等研究人員在報告中寫道，「就以市場匯率衡量的國內生產毛額而言，AI可能會幫助美國經濟維持相對於中國的領先地位。AI是人們認為必須進一步抑制對中國經濟領先於美國的預期另一個原因。」

中國也必須解決美國對用於AI處理的微晶片出口限制。報告稱，這意味著「中國的AI生態系統將獨立於西方的發展」。

凱投宏觀表示，AI短期內可能會阻礙印度的經濟成長，部分原因是它將減緩已開發國家業務流程外包的增加。報告稱，該行業的「緩慢消亡」可能會使印度經濟成長在未來十年每年下降0.3至0.4個百分點。

報告預測，AI也將對經濟產生巨大影響。這可能會加劇國家內部的不平等，因為資本所有者獲得的利益多於大多數工人。

研究人員表示，估計AI將補充高技能勞動力，資本回報將集中在小型科技行業，這意味著收入不平等狀況加劇。

不過，AI不太可能導致失業率永久性升高。凱投宏觀表示，可能創造新的AI相關就業機會，而生產力的提高也可能導致對商品和服務的需求增加，但「短期內可能會出現嚴重混亂情況」。

AI 印度 新加坡

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