又來了 西尼羅病毒病例 多州拉警報 避免感染 清除滋生蚊子積水

清除庭院可能積存廢水的物品消除蚊子生長的環境。(Getty Images)

西尼羅病毒(west nile virus)在多個州爆發，喬治亞、馬里蘭及德州 多個郡陸續發現病例，堪薩斯州 全州已處於高度戒備狀態，至少已有三人受感染死亡。

馬州德爾馬瓦半島(Delmarva Peninsula)東部地區一名成年人對西尼羅病毒呈陽性反應，該州的公共衛生服務廳指出，目前正處於西尼羅病毒的傳播季節，民眾須保持警惕，採取措施避免感染，更要清除滋生蚊子的積水。

喬州首府亞特蘭大，迪卡爾布郡(DeKalb County)衛生委員會表示，目前正調查至少三起病例，工作人員正在低窪地區和雨水渠中噴殺蟲劑消滅蚊子幼蟲。

德州加爾維斯頓郡(Galveston County)也有一名60多歲女子受感染。堪薩斯州今年迄今已出現22起病例，其中17例是神經侵襲性病例，據報有三人死亡。

該州公共衛生部門的聲明說，目前正處於西尼羅病毒傳播的高峰期，今年病毒活動比前幾年更加廣泛，民眾必須採取措施，預防蚊蟲叮咬。

大多數受感染的人沒有症狀，大約20%的人會發燒、頭痛、關節疼痛、腹瀉、嘔吐，約1%的人會導致可致命的腦炎或腦膜炎。

目前還沒有針對西尼羅病毒的疫苗或治療方法，聯邦疾病防治中心 (CDC)建議多休息、補充水份等。