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以為感冒 少年罹罕見「毒性休克症候群」截雙掌雙腳保命

編譯陳韻涵／綜合報導
田納西州14歲少年烏力貝6月中出現疑似感冒徵狀，不到兩個月後，卻截去四肢。(取材自gofundme)
田納西州14歲少年烏力貝6月中出現疑似感冒徵狀，不到兩個月後，卻截去四肢。(取材自gofundme)

田納西州14歲少年烏力貝(Mathias Uribe)今年6月中旬罹患罕見的毒性休克症候群(streptococcal toxic shock syndrome, STSS)和肺炎，原本只有類似感冒的症狀，孰料病前惡化且必須截肢部分雙腿與雙手保命；他的家人透過募款網站GoFundMe刊登消息，希望眾人伸援，截至26日晚，已募得超過31萬元，但距離50萬元的目標，尚有一段距離。

烏力貝6月中旬出現感冒症狀兩度就醫，6月30日因心臟驟停而送急救。 

GoFundMe網站寫道，「他需要維持生命的醫療，轉了兩間不同醫院，確診肺炎和STSS。」

聯邦疾病防治中心(CDC)表示，STSS是「罕見、嚴重的細菌感染」，通常始於類似感冒的症狀，可能因為病毒或細菌進入開放性傷口而導致低血壓、多重器官衰竭甚至死亡」。

烏力貝被送往田納西州范德堡大學醫學中心(Vanderbilt University Medical)附設兒童醫院加護病房，並靠維持生命的機器維生。

7月12日，烏力貝的心肺機能改善，不再需要靠機器維持生命跡象。

烏力貝的家人寫道，「描述過去幾周的心情起伏很難受，14歲的樂觀兒子是個戰士，他是快樂、溫柔且貼心的少年，觸動周遭的人們；他在學校的表現出色，老師總是讚不絕口。」

家人形容烏力貝文武雙全，不僅是校隊成員，足球、棒球與籃球各項球技了得，彈得一手好鋼琴，也很努力朝著麻省理工學院(MIT)的目標前進，希望未來能影響全世界。

治療20多天後，醫生告訴烏力貝的家人，器官雖然保住了，但血液無法流到四肢，必須截肢保命；他的家人只好忍痛做出決定，8月1日，醫師截去烏力貝左腿膝蓋以下部分、右小腿和雙手手掌。

烏力貝的主治醫師凱蒂‧波伊爾(Katie Boyle)表示，團隊盡量保留烏力貝的肢體，強調這種疾病極為罕見，且烏力貝的病情非常嚴重。

無獨有偶，小兒傳染病(The Pediatric Infectious Disease)期刊5月內容，分別有九歲女童和十歲男孩從感冒演變成STSS的病例。

烏力貝的家人表示，他未來的復健路途很長，需要訂做義肢並接受多項治療和醫療協助。

田納西州 聯邦疾病防治中心 GoFundMe

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