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CDC鼓勵配戴助聽器 研究：有助減緩認知衰退

編譯周靜芝／綜合報導
如果懷疑自己的聽力衰退，盡快接受檢查。(Getty Images)
如果懷疑自己的聽力衰退，盡快接受檢查。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心(CDC)指出，認知能力退化的程度從輕度損害到失智不等，而失智症是全世界正面臨的重大問題；而新研究顯示，對於認知能力退化風險較大的人來說，佩戴助聽器可以將風險降低一半。

參與這項研究的約翰霍普金斯大學醫學院教授富蘭克·林博士(Dr. Frank Lin)表示，過去十年間，研究已證實聽力障礙是罹患失智症最大風險因素之一，但並不清楚使用助聽器是否會降低風險。

日前發表在「刺胳針」(Lancet)雜誌的這項研究調查了兩種群體中的3000多人：健康志願者和參加「社區動脈粥狀硬化風險」(Atherosclerosis Risk in Communities, ARIC) 研究的年長者。

研究結果顯示，助聽器似乎沒有減緩兩組受測試者認知能力的下降；但是，當研究人員只觀察風險較高的老年組時，發現認知能力下降的情形有顯著的改善。

拉許健康老化研究機構(Rush Institute for Health Aging)內科醫生霍藍(Thomas Holland)表示，在不健康的受測者中，助聽器能讓認知能力下降的速度減緩48%，這個數字讓人印象深刻。

林博士指出，每個人的聽力都會隨著年齡的增長而下降；但為何聽力下降會增加失智的風險？研究認為有三種可能的原因。

一是當耳蝸隨著年齡增加而磨損，內耳可能會向大腦傳送混亂的信號，讓大腦得花更大力氣來理解所聽到的內容；另一個原因是，聽力損失可能會對大腦的完整性產生結構性影響，大腦的某部分可能會萎縮得更快，對大腦健康產生負面影響。

第三個可能的原因是，如果聽力不好，就不喜歡出外參加社交活動；林博士說，參與社交活動對保持認知健康也很重要。

專家建議先檢查聽力健康狀況，即使只有輕微的聽力障礙，最好也使用助聽器，這是一種簡單、有效且無風險的方法，可以保護個人的認知能力。

另外，這項研究也指出，保持身體健康對預防認知能力下降至關重要。霍藍指出，養成運動習慣，多攝取綠葉蔬菜、莓果和omega類脂肪酸，擁有良好的睡眠以及透過學習新知保持大腦敏銳，都有助於減緩認知能力退化。

研究顯示，對於認知能力退化風險較大的人佩戴助聽器可以將風險降低一半。(Getty...
研究顯示，對於認知能力退化風險較大的人佩戴助聽器可以將風險降低一半。(Getty Images)
養成運動的習慣也可以預防認知能力下降。(Getty Images)
養成運動的習慣也可以預防認知能力下降。(Getty Images)

聯邦疾病防治中心 刺胳針 醫學

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