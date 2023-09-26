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「打擊魔鬼」男星大衛麥卡倫 90歲辭世

記者顏伶如／綜合報導
1960年代電視影集「打擊魔鬼」兩名主人翁大衛麥卡倫(左)、勞勃彭恩(右)均辭世。(Getty Images)
1960年代電視影集「打擊魔鬼」兩名主人翁大衛麥卡倫(左)、勞勃彭恩(右)均辭世。(Getty Images)

1960年代電視影集「打擊魔鬼」(The Man From U.N.C.L.E.)飾演「金毛虎」而走紅的蘇格蘭男星大衛麥卡倫(David McCallum)，25日在紐約過世，享耆壽90歲。

大衛麥卡倫靠著「打擊魔鬼」在演藝圈大紅，相隔40年後又以哥倫比亞廣播公司(CBS)長壽影集「重返犯罪現場」(N.C.I.S.)的演出，創造事業第二春。

「重返犯罪現場」影集在社群媒體平台X(前為推特)發布大衛麥卡倫死訊，但未透露其他細節。

大衛麥卡倫曾在倫敦皇家戲劇藝術學院(Royal Academy of Dramatic Art)受訓，是經驗豐富的角色演員，擅長利用口音、服飾變化為人物增加深度。大衛麥卡倫曾參與舞台劇、電影、電視的演出，2000年在中央公園扮演莎士比亞筆下的凱撒大帝，相隔10年後則為電視卡通「Ben 10：終極英雄」(Ben 10: Ultimate Alien)當中的「矛盾博士」(Professor Paradox)擔任幕後配音。

1964年，大衛麥卡倫獲聘在「打擊魔鬼」影集裡飾演美國男星勞勃彭恩(Robert Vaughn)主演角色「玉面虎」的搭擋「金毛虎」。「金毛虎」角色是說著俄語口音的蘇聯特工，原本只是小角色，第一集劇本只有四句台詞，大衛麥卡倫建議讓角色的下班生活保持神秘，後來獲得編劇不斷加戲，不但成為影集的固定班底，還兩度入圍艾美獎

勞勃彭恩已先於2016年辭世。

大衛麥卡倫因為「打擊魔鬼」獲得高人氣，被視為性感偶像男星。1965年，他被片商派往路易斯安納州立大學(Louisiana State University)宣傳，遭到高聲尖叫的女影迷團團包圍，最後出動警察解圍。

「打擊魔鬼」1968年播畢後，大衛麥卡倫生活變得較低調。2003年，他在「重返犯罪現場」飾演資深法醫「達奇」(Ducky)，這部影集20年來在尼爾遜(Nielsen)收視率排行榜經常維持前十名，大衛麥卡倫直到過世都是演出班底。

1960年代以電視影集「打擊魔鬼」暴紅的「金毛虎」大衛麥卡倫以90高齡逝世。(路...
1960年代以電視影集「打擊魔鬼」暴紅的「金毛虎」大衛麥卡倫以90高齡逝世。(路透)
1960年代以電視影集「打擊魔鬼」暴紅的「金毛虎」大衛麥卡倫以90高齡逝世。圖為...
1960年代以電視影集「打擊魔鬼」暴紅的「金毛虎」大衛麥卡倫以90高齡逝世。圖為他1982年檔案照。(美聯社)
大衛麥卡倫(左二)在「重返犯罪現場」飾演法醫再創演藝事業高峰。圖為這部影集播出2...
大衛麥卡倫(左二)在「重返犯罪現場」飾演法醫再創演藝事業高峰。圖為這部影集播出200集時主要演員同切蛋糕。(Getty Images)

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