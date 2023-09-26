私設刑堂稱「勇敢洞穴」？多名被害人指控 路州警局遭調查

路易斯安納州巴頓魯治警局遭指控在倉庫私設刑堂。圖被害人李伊聲稱被強行帶至倉庫，遭多名員警毆打，以致肋骨斷裂。(美聯社)

據美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，路易斯安納州 巴頓魯治(Baton Rouge)警局員警因為私設刑堂，遭到多名被害人指控，聯邦調查局(FBI )已介入調查。

涉嫌不當使用公權力的巴頓魯治警局發布聲明表示：「局長保羅(Murphy Paul)已和FBI官員會晤，商請他們提供協助，確保投訴能夠獲得獨立調查。」

據了解，巴頓魯治警員將逮捕的嫌疑人關押在一個警用倉庫，進行偵訊，並將倉庫稱為「勇敢洞穴」(brave cave)，形同私設刑堂，有多人受害。

今年1月9日，被害人李伊(Jeremy Lee)未觸犯任何刑事法律，卻被強行帶至倉庫，遭多名員警毆打，以致肋骨斷裂，因此於上個月正式控告警方濫用武力、不當搜查、報復等多項違法行為，並具體求償。

還有，巴頓魯治一名婦女布朗(Ternell Brown)6月10日時因為攜帶處方藥物，遭警察當街攔下，將她帶至「勇敢洞穴」調查，雖然最後獲釋，但布朗指控員警在盤查過程中，刻意對她性羞辱，因此也於25日控告警局不法搜查、毆打、攻擊、故意造成其精神痛苦和非法監禁。

至於第三起聯邦訴訟案是發生在去年10月8日，兩名原告在醫院外，因為和巴頓魯員警發生口角，指控警方濫用武力和報復。

私設刑堂事件爆發後，巴頓魯治市長雪倫·布魯姆(Sharon Weston Broome)已經宣布永久關閉該倉庫，並解散街頭犯罪調查部門，她強調：「被害人指控的罪名，其嚴重程度令我深感憂心，因為可能會破壞社區對公部門的信任，尤其信任感是我任內堅持建立並維護的重點。」局長保羅也向美聯社記者強調：「我向你們保證，我們會查出真相。」

據了解，上述訴訟案件其中一名被告，巴頓魯治警員小勞倫斯(Troy Lawrence Jr.)已於上個月辭職，警方透露該員另外還涉及8月8日一起毆打上銬嫌犯事件而遭到逮捕。