拜登政府打擊科技業最大膽行動…亞馬遜壟斷案最快今提訴

聯邦貿易委員會針對亞馬遜一連串商業壟斷行為，最快26日向聯邦法院提起訴訟。(美聯社)

據政治新聞網Politico報導，聯邦貿易委員會(FTC)針對電商巨頭亞馬遜 (Amazon)壟斷案件，歷經四年多調查，最快26日向聯邦法院提起訴訟，被外界視為拜登 政府打擊科技業最大膽的一項行動。

根據三名知情人士透露，FTC從今年年初開始，即針對亞馬遜一連串商業壟斷行為，積極進行訴訟準備，雖然訴訟具體細節尚不清楚，但根據Politico先前報導，亞馬遜規定競爭平台不得降價，以及要求商家使用亞馬遜物流和廣告服務等行為，皆被FTC視為商業壟斷。

上個月15日，亞馬遜高層與代表律師和FTC主席麗娜汗(Lina Khan)以及兩名民主黨籍委員，舉行視訊談判，希望避免對簿公堂，但最終沒有達成共識，據知情人士透露，亞馬遜稱未能全盤掌握FTC指控，因此無法讓步。

據了解，FTC主席麗娜汗對於處理亞馬遜壟斷案，立場堅定，因為2017年她在法學院就讀時，即因撰寫「亞馬遜反壟斷悖論」的論文而聲名大噪。

根據報導，FTC反壟斷訴訟一旦勝訴，法院可能下令對亞馬遜這個市值1兆3500億元的商業帝國，進行拆解，成為拜登政府壓制科技業版圖擴張，最積極、最受矚目的行動。

過去一年來，拜登政府企圖打壓大型企業，但屢屢挫敗，FTC為阻止微軟(Microsoft)以690億元收購遊戲大廠動視暴雪(Activision)提出的訴訟案，上周敗訴；數個月前，FTC為阻止Meta收購一款熱門虛擬實境應用程式(app)的案件，也是敗訴收場。

據了解，FTC起訴亞馬遜的最大挑戰，在於是否獲得足夠州政府簽署的起訴書，兩名知情人士透露，FTC已向各州州檢察長辦公室送交訴訟草案，但拒絕透露特定州的名稱。