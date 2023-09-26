IRS新法 網路轉售門票「無論交易次數」 逾600元須報稅

泰勒絲的「時代巡迴演唱會」場場爆滿。有粉絲將原價180元的門票以1900元上網轉賣，結果在一小時內售出。(美聯社)

二手門票交易愈來愈熱門，國稅局 (IRS )今年推出新法律，要求透過網路票務平台轉售各種演唱會、運動競賽等現場活動門票的人，只要轉售票價超過600元，就須按規定報稅。

過去，售票平台只有在二手門票交易用戶收入超過2萬元且交易次數超過200筆之後，才會向國稅局提供用戶資訊、並寄發1099-K表格。現在的新法是民主黨2021年初推出的美國疫情紓困法案的一部分，向國稅局申報門檻降至門票售價600元，而且無論交易次數。

新法原定2022年納稅年度生效，但IRS延至2023年。2023納稅年度的1099-K表格，預計2024年初發送。包括Ticketmaster、StubHub、TickPick等票務平台公司發送表格的截止日期是1月31日。IRS估計，依據新申報制度，2024年IRS將收到4400萬份2023年納稅年度表格，高於2021年的1110萬份。

這項報稅新制的實施，恰好趕上今年現場活動爆發的熱潮。例如流行音樂天后泰勒絲 (Taylor Swift)的「時代巡迴演唱會」(Eras Tour )或阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)投效MLS邁阿密國際隊的首場比賽，全部一票難求；粉絲為親睹最愛明星，情願支付天價，更大大推動了二手門票市場熱絡。

經營網路二手門票轉賣平台的StubHub公司表示，泰勒絲演唱會門票平均售價1095元，最好的座位售價達數千元。今年二手門票粉絲賣家數量特別多，與專業售票經紀相比，粉絲賣家占「時代巡迴演唱會」售出門票約70%，是該公司過去看過比率的兩倍。

27歲的奧莉薇(Adrian Oliver)先是用360元買了兩張6月在底特律福特球場舉行的泰勒絲演唱會門票，但她為了籌錢換車，上StubHub平台以每張1900元的價格求售，結果不到一小時內就賣掉了。