我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐森否決AB316號法案 加州將失25萬職位 勞工界震驚

人工智慧領導戰 亞馬遜40億投資Anthropic對戰微軟OpenAI

IRS新法 網路轉售門票「無論交易次數」 逾600元須報稅

記者胡玉立／綜合報導
泰勒絲的「時代巡迴演唱會」場場爆滿。有粉絲將原價180元的門票以1900元上網轉賣，結果在一小時內售出。(美聯社)
泰勒絲的「時代巡迴演唱會」場場爆滿。有粉絲將原價180元的門票以1900元上網轉賣，結果在一小時內售出。(美聯社)

二手門票交易愈來愈熱門，國稅局(IRS)今年推出新法律，要求透過網路票務平台轉售各種演唱會、運動競賽等現場活動門票的人，只要轉售票價超過600元，就須按規定報稅。

過去，售票平台只有在二手門票交易用戶收入超過2萬元且交易次數超過200筆之後，才會向國稅局提供用戶資訊、並寄發1099-K表格。現在的新法是民主黨2021年初推出的美國疫情紓困法案的一部分，向國稅局申報門檻降至門票售價600元，而且無論交易次數。

新法原定2022年納稅年度生效，但IRS延至2023年。2023納稅年度的1099-K表格，預計2024年初發送。包括Ticketmaster、StubHub、TickPick等票務平台公司發送表格的截止日期是1月31日。IRS估計，依據新申報制度，2024年IRS將收到4400萬份2023年納稅年度表格，高於2021年的1110萬份。

這項報稅新制的實施，恰好趕上今年現場活動爆發的熱潮。例如流行音樂天后泰勒絲(Taylor Swift)的「時代巡迴演唱會」(Eras Tour )或阿根廷足球巨星梅西(Lionel Messi)投效MLS邁阿密國際隊的首場比賽，全部一票難求；粉絲為親睹最愛明星，情願支付天價，更大大推動了二手門票市場熱絡。

經營網路二手門票轉賣平台的StubHub公司表示，泰勒絲演唱會門票平均售價1095元，最好的座位售價達數千元。今年二手門票粉絲賣家數量特別多，與專業售票經紀相比，粉絲賣家占「時代巡迴演唱會」售出門票約70%，是該公司過去看過比率的兩倍。

27歲的奧莉薇(Adrian Oliver)先是用360元買了兩張6月在底特律福特球場舉行的泰勒絲演唱會門票，但她為了籌錢換車，上StubHub平台以每張1900元的價格求售，結果不到一小時內就賣掉了。

奧莉薇說，她在兌現款項之前，必須向StubHub提供自己的社會安全號碼，當時她就想：「我這次賣門票賺到這麼多錢，他們不可能不把情況告訴國稅局。」

粉絲在泰勒絲演唱會門外搶購紀念品。(美聯社)
粉絲在泰勒絲演唱會門外搶購紀念品。(美聯社)

國稅局 IRS 泰勒絲

上一則

拜登政府打擊科技業最大膽行動…亞馬遜壟斷案最快今提訴

下一則

「打擊魔鬼」男星大衛麥卡倫 90歲辭世

延伸閱讀

泰勒絲現身緋聞男友球賽 還跟對方媽媽坐一起

泰勒絲現身緋聞男友球賽 還跟對方媽媽坐一起
泰勒絲呼籲粉絲上網登記成為選民 3.5萬人響應

泰勒絲呼籲粉絲上網登記成為選民 3.5萬人響應
「請登記投票」 泰勒絲號召成選民 3.5萬粉絲瞬間響應

「請登記投票」 泰勒絲號召成選民 3.5萬粉絲瞬間響應
泰勒絲魅力狂 紐澳7大學合辦研討會

泰勒絲魅力狂 紐澳7大學合辦研討會

熱門新聞

陸戰隊一架具有匿蹤功能的F-35B戰鬥機17日出任務時墜毀，機體殘骸18日已在南卡羅來納州尋獲。圖為該型戰機。(美聯社)

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

2023-09-18 21:25
在康州聯邦法官7月判決刑事鑑識專家李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任後，康州檢察長湯偉麟辦公室19日宣布，同意與兩名因判謀殺罪而服刑30年冤獄的男子，以2520萬元達成和解。(美聯社)

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

2023-09-20 21:11
勁球獎（Powerball）去年11月因為連續40摃，頭獎彩金累積20億美元，最終由埃德溫在加油站買下一張中獎彩券，領走這20億美元，創下威力球史上最高獎額紀錄。（Getty Images）

連買加州3豪宅 20億勁球得主「理財策略」讓專家直搖頭

2023-09-21 18:55
美國路易斯安納州男子勞森（中）亡命了32年，日前終於在墨西哥被捕與遣返美國，並在機場要被上銬時笑出聲來。（照片翻攝：crimeonline.com）

亡命超過30年終在墨西哥落網 美國男子在機場要被上銬時笑出聲

2023-09-23 09:00
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

2023-09-18 09:06
佛州一對姐弟，因不滿母親拿走他們的電子設備，10歲的弟弟開車載著11歲的姐姐離家狂駛320公里，直到在阿拉楚阿縣（Alachua）被警方攔下。（阿拉楚阿郡警長辦公室）

不滿母沒收3C產品 10歲男童開車載11歲姐 狂駛320公里

2023-09-24 15:38

超人氣

更多 >
你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺

你幾月出生？中秋運勢排行 賞月追劇招好運、這三個月出生最旺
麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了

麥當勞將撤這個設備 顧客「福利」沒了
杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚

杭州亞運／比柔道變比甩巴掌？她被判輸掉比賽傻眼落淚
大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職

大罵「愚蠢中國妓女」西雅圖警員涉歧視華人被停職
穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？

穿得像國會參議員 為何會被高級餐廳拒於門外？