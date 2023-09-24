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反平權措施 獎學金成為下一個目標「限定族裔不公平」

編譯潘勛／綜合23日電
教堂山北卡羅來納大學校園內支持平權運動的學生散發傳單給同學。自從今年6月最高法院判決各校考量平權措施來招生為違法之後，反對平權措施團體已對教育部和多所大學提起十餘件訴訟。(路透)
教堂山北卡羅來納大學校園內支持平權運動的學生散發傳單給同學。自從今年6月最高法院判決各校考量平權措施來招生為違法之後，反對平權措施團體已對教育部和多所大學提起十餘件訴訟。(路透)

自今年6月最高法院判決各校考量平權措施(affirmative action)來招生為違法之後，「法律起義基金會」(Legal Insurrection Foundation)下屬的「公平保護專案」(EPP)已對教育部和多所大學提起十餘件訴訟，挑戰提供獎學金、暑期課程及住宿給少數族裔而促進族群多元的各項做法。

路透報導，保守派人士表示，最高法院的判決應擴大適用到所有教育項目；有些團體甚至興訟挑戰企業的種族多元政策。

EPP由康乃爾大學司法實務教授傑布森(William Jacobson)帶領，對教育部民權辦公室等單位興訟；最近一項官司上周才提出，控告西肯塔基大學(Western Kentucky University)提供的兩項分別給予少數族裔大學部學生和研究生的獎學金，違反民權。校方目前尚未應詢置評。

其他挨告對象，還包括堪薩斯州立大學(Kansas State University)的少數族裔獎學金，以及林肯內布拉斯加大學(University of Nebraska-Lincoln)設立的非裔製片人住宿計畫。

傑布森受訪表示，教育部已向EPP要求更多資訊，但沒提到是否會展開正式調查。教育部發言人表示，民權辦公室還沒詳細論及自己收到的訟案。

一般人的反應是追求多元有何不對？傑布森說，固然沒有不對，但不能經由種族歧視來達成，最高法院對此已表達得很清楚，任何依據種族而設的計畫都屬違法。

倡議人士表示，有種族意識的教育計畫是必要的，少數族裔學生才能與制度及社會劣勢相抗衡，尤其是在最高法院判決之後。非裔學生較可能來自於低收入戶，接觸到高品質兒童照護、充實活動的管道較少。

不少頂尖大學已警告說，把族裔刪除、不列入招生考量要素，少數族裔學生人數勢必減少。

「教育信託」(Education Trust)的溝通部主任克羅斯(Ameshia Cross)表示，學生帳戶裡不足1000元，或者口袋裡有800元，可能就意味著能畢業與否的差別；教育信託官網明言，組織致力於「揭露深嵌在美國教育體制內的種族及經濟壁壘」。

教育部 非裔 低收入

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