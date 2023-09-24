德州非裔高中男梳辮遭停學 家長：違反「皇冠法案」提民權訴訟

德州一名17歲黑人高中生喬治，因為留著辮子頭而遭學校停學，他的家長提出聯邦民權訴訟，控告州長及州檢察長，指他們沒有執行禁止髮型歧視的法律。(美聯社)

德州 一名17歲非裔高中生，因為留辮子遭學校停學，他的家長提出聯邦民權訴訟，怒告州長及州檢察長，指他們沒有執行禁止髮型歧視 的法律。

德州巴伯斯山高中(Barbers Hill High School)11年級學生喬治(Darryl George)，從8月31日起遭停學至今。該校所屬的休士頓學區 表示，因為喬治的辮子垂到眉毛和耳垂以下，違反學區的服裝規定。

喬治的母親達瑞莎‧喬治(Darresha George)及代表律師均否認喬治的髮型違反服裝規定，聲稱他的辮子整齊紮在頭頂上。

他們向州法院提出訴訟，要求法官澄清學區當局對男學生髮型、服裝作出規定，是否違反了「皇冠法案」(CROWN Act)。

「皇冠法案」是「為自然頭髮創造尊重和開放的世界」(Create a Respectful and Open World for Natural Hair)的縮寫，旨在禁止基於種族的頭髮歧視，禁止雇主和學校因為頭髮質地或保護性髮型(例如爆炸頭、辮子)而施以差別待遇，德州是24個實施該法的州之一。皇冠法案的聯邦版本去年獲眾院通過，但未能在參院過關。

喬治的支持者認為，學區的做法違反9月1日正式生效的德州HB 567號法令，亦即「皇冠法案」。

訴訟指同屬共和黨籍的州長艾伯特(Greg Abbott)及州檢察長帕克斯頓(Ken Paxton)，在履行公務時未能保護喬治的憲法權利，使他遭到歧視，言論及表達自由也遭到侵犯。喬治「應獲許以他喜歡的方式蓄髮，所謂自然髮型政策與學習或安全沒有關係，這個政策只會對黑人男性產生不成比例的影響，」

達瑞莎說兒子因被停學所帶來的壓力，以致出現恐慌及焦慮，最近住院治療。但校長普瑞(Greg Poole)認為，服裝儀容規定合法，而且可以教導學生學習遵守規範。