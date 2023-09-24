華府國家大教堂新彩繪玻璃窗揭幕 取代原李將軍窗戶 致敬種族正義

華盛頓國家大教堂向種族正義致敬的全新彩繪玻璃窗，23日揭幕。新窗戶描繪非裔爭取正義的遊行場景，取代原來四扇紀念邦聯將領羅勃·李和石牆傑克遜的窗戶。(美聯社)

華盛頓國家大教堂(Washington National Cathedral)向種族正義致敬的全新彩繪玻璃窗，23日揭幕。新窗戶描繪非裔 爭取正義的遊行場景，取代原來四扇紀念邦聯將領羅勃·李(Robert E. Lee)和石牆傑克遜(Stonewall Jackson)的窗戶；國家大教堂在最近的種族主義 暴力事件後，將舊窗戶拆除。

華府地區許多非裔教堂神職人員和追求社會正義組織領袖，參加了新窗揭幕奉獻儀式。美國司法史上首位非裔女性大法官傑克森(Ketanji Brown Jackson)摘要宣讀了非裔民權領袖金恩博士(Martin Luther King Jr.)1963年寫下的「來自伯明翰監獄 的信」。她讀道：「任何地方的不公不義，都威脅著所有地方的公平正義。美國的目標是自由；我們將贏得自由。」

新窗戶命名為「直到永遠」(Now and Forever)，是由彩色玻璃工匠葛德庫拉(Andrew Goldkuhle)根據藝術家馬歇爾(Kerry James Marshall)的設計製作而成。新窗作品呈現非裔民眾或步行或坐輪椅，由左到右地跨越四扇窗戶；他們有些舉著「公平 」和「禁止暴行」等標語；光線從人物上方明亮的白色和藍色窗格中射入。

華盛頓國家大教堂是一座宏偉的新哥德式大教堂，定期舉辦全國性活動和相關儀式，教堂內充滿了以玻璃、石材和其他素材描繪的美國故事圖像。

大教堂牧正何樂禮(Randolph Marshall Hollerith)表示，1953年由邦聯女兒聯合會(United Daughters of the Confederacy)捐贈安裝的李將軍和傑克遜將軍窗戶，「敘述的並非真實故事」。何樂禮說：那些窗戶「頌揚支持奴隸制度的將領，冒犯了大部分美國人。」