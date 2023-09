專欄作家上「X」怨機場吃一頓飯78美元 眼尖網友吐槽他忘了「這一點」

赫芬頓郵報報導,紐約時報 專欄作家布魯克斯(David Brooks)日前在網上抱怨自己在紐華克機場吃飯居然要78美元時,可能以為自己正在發表一些值得思索的問題,沒想到很快就被餐廳與網友打臉,指出餐費之所以會那麼高,是因為他當時還喝了烈酒。

布魯克斯在當地時間20日晚間上社群媒體 平台「X」(前身為推特)貼出了餐點的照片,可見到漢堡、薯條、沙拉跟某種飲料,同時寫下了自己對價格的怨言,「這頓在紐華克機場的飯就花了我78美元,這就是美國人覺得經濟很糟糕的原因」。

不過,許多網友卻對實際開銷的細項起了疑心。「X」的社群備註指出,根據照片中的桌椅、玻璃杯與薯條形狀等線索,他的用餐地點是紐華克機場A航廈的「Smokehouse Restaurant」,漢堡與薯條售價是17美元。包括媒體同行與財經專家在內的許多網友也指出,那杯飲料看上去似乎是烈酒,而在機場喝酒並不便宜。

This meal just cost me $78 at Newark Airport. This is why Americans think the economy is terrible. pic.twitter.com/1qeV9qOBL3