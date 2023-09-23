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3大車廠罷工升級 擴及配送中心 增至20州38地點

3大車廠罷工 擴及配送中心20州38地點 傳拜登將赴密州力挺工會

記者胡玉立／綜合報導
聯合汽車工會(UAW)22日擴大罷工規模；通用汽車和斯泰蘭蒂斯集團在20個州的38個零件配送中心員工，也加入了罷工行列。(美聯社)
聯合汽車工會(UAW)22日擴大罷工規模；通用汽車和斯泰蘭蒂斯集團在20個州的38個零件配送中心員工，也加入了罷工行列。(美聯社)

聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)22日擴大了針對美國三大車廠的罷工規模；包括通用汽車(General Motors)和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)在20個州的38個零件配送中心員工，也加入了罷工行列；只有福特(Ford)免於進一步關廠。

另一方面，知情人士向美聯社透露，拜登總統訂於26日前往密西根州，表達對工會的支持。

UAW於22日擴大罷工規模，但新加入罷工行列的不是更多生產線，而是出貨給汽車經銷商維修部門的物流中心；經銷商缺少零件，可能很快就會將消費者拖入勞資大戰中。但產業分析師表示，工會此舉可能適得其反。

UAW主席費恩(Shawn Fain)表示，福特得以避免罷工升級，是因該公司在過去一周談判中滿足了工會部分要求，「福特顯示出他們對達成協議是認真的，我們取得了一些實質進展。但在通用和斯泰蘭蒂斯，卻不是這麼回事」。費恩表示，通用和斯泰蘭蒂斯拒絕工會關於提高生活成本、分潤和工作保障的提議；它們「需要被好好地推一把」。

但通用聲明表示，公司已提出涵蓋工資和工作保障的五項歷史性提議，「UAW最高領導層今天將罷工升級是沒有必要的；他們只是為了自己的個人議程，操縱談判過程」。

斯泰蘭蒂斯集團21日表示，公司已提出非常有競爭力的條件，將在四年零七個月內將現有全職計時員工的薪資調高到8萬至9萬6000元之間，並在此期間實現「勞動力穩定」；但UAW尚未回應。

UAW表示，除了上周開始罷工的三大車廠三個裝配工廠近1萬3000名工人外，新的罷工將影響5600名工人。德意志銀行分析師22日估計，自上周UAW罷工以來，三大車廠已減產逾1萬6000輛汽車。密西根州汽車產業顧問公司「安德森經濟集團」(Anderson Economic Group)估計，三大車廠的經濟損失逾16億元；另外，部分車商及供應商受罷工影響，已解雇約6000名員工。

罷工 密西根州 拜登

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