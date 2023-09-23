冥王號將空投半磅重小行星岩石樣本至猶他州 有助研究生命起源

冥王號探測太空船。(美聯社)

太空 總署(NASA)的「冥王號」探測太空船(OSIRIS-REx spacecraft)24日飛經地球上空時，將空投半磅重的「貝努」(Bennu)小行星岩石樣本到猶他州 。這是人類史上最大批的小行星樣本，有助於了解地球及生命起源。

159年後可能撞擊地球的貝努小行星。(路透)

「冥王號」已在太空航行了40億哩，這次返航到離地球10萬公里時，會將一批極其難得的小行星樣本空投到位於猶他州的國防部 測試訓練場，隨即又將衝向太空，繼續它的小行星研究和採樣任務。

「冥王號」任務領銜科學家、亞利桑納大學教授勞瑞塔(Dante Lauretta)回想起冥王號2016年發射升空出發以後歷經的種種狀況，包括2020年10月20日它的吸盤軸觸碰碳成分極高的隕石，抓到的小石塊和灰塵卡住吸盤口，造成粉末飛揚，「我問我自己，一個人一生中，心臟能夠承受多少激動時刻？我的限額大概已經滿了。」

耗資10億元的冥王號探測太空船2018年飛抵貝努小行星附近後，花了兩年環繞它飛行，偵察最適合「下手」採集樣本的地點。三年前，確定地點後，飛近小行星表面，伸出三公尺長的吸管，從小行星表面吸取碎石塊和塵埃。因為著力太重，抓力太強，石塊卡住吸管，樣本四處飛散，勞瑞塔等地面控制中心人員趕忙把管內的樣本先收進船艙，究竟收集到多少，要等樣本容器降落地球，打開後才能見分曉。

1999年被人類發現的貝努小行星，寬約半公里，外形像旋轉的陀螺，和紐約帝國大廈差不多高，黑色的表面滿是碎石，天文學界認為是和另一顆小行星撞擊後的殘餘，每14個月環繞太陽一圈，每四小時自轉一次。

科學家相信，貝努含有45億年前太陽系形成時的原始素材，有助於人類了解地球和生命的起源。根據它的運行軌道預判，2182年9月24日，也就是159年後，它可能靠近、甚至撞擊地球。勞瑞塔說，冥王號這一路就近觀測貝努，所獲的資料與知識，將有助於人類找出避免地球遭到傷害的辦法。