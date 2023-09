「我不確定飛機在哪」美陸戰隊F-35失事 飛官跳傘後報案錄音曝光

美國陸戰隊一架F-35戰機日前在南卡羅來納州 上空失事,飛官成功彈射跳傘逃生獲救,軍方則因上網公開協尋墜機 地點挨轟。媒體21日取得了當天的緊急報案專線電話錄音,可聽見飛官表示自己跳傘到了安全地點,並多次請求派遣救護車。

美聯社報導,這分通話錄音長4分鐘,記錄了三位涉及此事人士當時經歷的奇特情況。一位北查爾斯頓(North Charleston, SC)居民鎮定地解釋著一位飛行員剛剛跳傘到他家的院子,飛官則不知道他駕駛的F-35戰機發生了什麼事,困惑的調度員則試著理解來龍去脈。

根據美聯社發布的第一段錄音,打電話的居民正解釋家裡有位自稱從軍機彈射的飛官,但調度員聽得出來有點困惑,讓這位居民再度說明狀況,「我們屋子裡有一位飛行員,我猜他降落到我的後院,我們想看看是不是能派輛救護車過來,麻煩了」。

在第二段錄音中,這位自稱47歲的飛官報告,從自己估計約610公尺高空跳傘後感覺「OK」,只有背部受傷,居民則稱他看起來很好。飛官接著告訴調度員,「女士,一架軍機墜毀了,我是飛行員,我們需要開始救援行動。我不確定飛機在哪裡,應該墜毀在某個地方,我彈射了」。

陸戰隊飛官在後來的第三段錄音再次請求醫療協助,「女士,我是一架軍機的飛行員,我彈射了,所以我就是駕著降落傘下降到地面,可以請妳派輛救護車嗎?」

根據報導,美國陸戰隊將這位飛官稱為一位經驗豐富的飛行員,擁有數十年的駕機經驗,又指該架F-35戰機當時的高度僅約300公尺,在飛官彈射後繼續飛了100公里,最後墜毀在印地安鎮(Indiantown SC)附近的鄉間,花了一天多的時間才找到殘骸。

據今日美國報報導,目前外界對導致該戰機變得無法追蹤的原因所知甚少,原因出在陸戰隊沒有公布太多這架「最昂貴戰機」如何失蹤與墜毀的相關資訊。

