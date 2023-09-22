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「我不確定飛機在哪」美陸戰隊F-35失事 飛官跳傘後報案錄音曝光

編譯周辰陽／即時報導
美國陸戰隊一架F-35戰機日前在南卡羅來納州上空失事後墜毀，飛官成功彈射跳傘逃生獲救，媒體21日取得了當天的緊急報案專線電話錄音，可聽見飛官表示自己跳傘到了安全地點，但不確定飛機在哪裡。資料照片。（美聯社）
美國陸戰隊一架F-35戰機日前在南卡羅來納州上空失事後墜毀，飛官成功彈射跳傘逃生獲救，媒體21日取得了當天的緊急報案專線電話錄音，可聽見飛官表示自己跳傘到了安全地點，但不確定飛機在哪裡。資料照片。（美聯社）

美國陸戰隊一架F-35戰機日前在南卡羅來納州上空失事，飛官成功彈射跳傘逃生獲救，軍方則因上網公開協尋墜機地點挨轟。媒體21日取得了當天的緊急報案專線電話錄音，可聽見飛官表示自己跳傘到了安全地點，並多次請求派遣救護車。

美聯社報導，這分通話錄音長4分鐘，記錄了三位涉及此事人士當時經歷的奇特情況。一位北查爾斯頓（North Charleston, SC）居民鎮定地解釋著一位飛行員剛剛跳傘到他家的院子，飛官則不知道他駕駛的F-35戰機發生了什麼事，困惑的調度員則試著理解來龍去脈。

根據美聯社發布的第一段錄音，打電話的居民正解釋家裡有位自稱從軍機彈射的飛官，但調度員聽得出來有點困惑，讓這位居民再度說明狀況，「我們屋子裡有一位飛行員，我猜他降落到我的後院，我們想看看是不是能派輛救護車過來，麻煩了」。

在第二段錄音中，這位自稱47歲的飛官報告，從自己估計約610公尺高空跳傘後感覺「OK」，只有背部受傷，居民則稱他看起來很好。飛官接著告訴調度員，「女士，一架軍機墜毀了，我是飛行員，我們需要開始救援行動。我不確定飛機在哪裡，應該墜毀在某個地方，我彈射了」。

影片來源：YouTube

陸戰隊飛官在後來的第三段錄音再次請求醫療協助，「女士，我是一架軍機的飛行員，我彈射了，所以我就是駕著降落傘下降到地面，可以請妳派輛救護車嗎？」

根據報導，美國陸戰隊將這位飛官稱為一位經驗豐富的飛行員，擁有數十年的駕機經驗，又指該架F-35戰機當時的高度僅約300公尺，在飛官彈射後繼續飛了100公里，最後墜毀在印地安鎮（Indiantown SC）附近的鄉間，花了一天多的時間才找到殘骸。

據今日美國報報導，目前外界對導致該戰機變得無法追蹤的原因所知甚少，原因出在陸戰隊沒有公布太多這架「最昂貴戰機」如何失蹤與墜毀的相關資訊。

南卡羅來納州 墜機

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