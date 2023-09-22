政府電腦出錯 數十萬童被踢出白卡 各州緊急補救

聯邦官員21日指出，由於電腦系統出錯，全美有29州與哥倫比亞特區數十萬名兒童前不久被誤認喪失資格而遭踢出白卡(聯邦醫療補助)，經各州政府緊急補救，約有50萬名兒童現已復保。圖為聯邦衛生部大樓。(美聯社)

聯邦官員21日說，由於電腦系統出錯，全美有29州與哥倫比亞特區數十萬名兒童前不久被誤認為喪失資格而遭踢出白卡 (Medicaid)福利 ，經各州政府緊急補救，約有50萬名兒童現已復保。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services，CMS)說，被錯認為不符白卡資格的許多兒童，來自家庭收入較高的弱勢家庭，雖然家長或照顧者並不符合聯邦醫療補助資格，但孩子卻符合條件。

新冠疫情發生後的三年期間，白卡投保者都不需要重新辦理登記，但今年4月起恢復資格審查。據統計，2020年2月至2023年4月間，享有白卡福利的人數從7100萬人增加到9400萬人。

各州政府通常使用電腦程式做為審查白卡資格的第一步，確認民眾是否符合自動參加的門檻。如果資格不確定，州政府則透過電話、信函、簡訊或電郵設法聯絡當事人，要求提供補充資料。倘若無法取得聯繫，這些民眾就會被移出白卡名單，聯邦醫療服務中心將這個步驟稱為「程序終止」(procedural termination)。

今年8月底，聯邦醫療服務中心提出警告說，某些州的電腦系統把整戶家庭標註為需要進一步提供資料，在未獲回音後就將全家人從白卡名單剔除，沒有再進行個別審查，導致具有資格的兒童因此失去白卡。聯邦醫療服務中心因此發函給各州政府，要求確實遵守聯邦規定。

聯邦官員說，對於違反聯邦規定的州，聯邦政府已下令為受到影響的民眾恢復並回溯白卡資格，並在電腦問題獲得解決之前先暫停「程序終止」。

某些州的白卡福利主管官員21日坦承，並不知道系統發生錯誤。

全國醫療補助計畫主管協會(National Association of Medicaid Directors)主席、西維吉尼亞州 醫療服務局局長畢尼(Cindy Beane)指出，對於哪些措施違反聯邦規定，一直缺乏明確定義，「如果有清楚界定，我們很早之前就會有不一樣的作法了」。