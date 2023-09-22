家用地源熱泵 25州政府宣示2030年前增至2000萬台

由25個州組成的跨黨派美國氣候聯盟和拜登政府21日共同宣布，將在2030年前把地源熱泵裝機數，從目前的470萬台增加3倍到2000萬台，以緩解全球暖化。圖為安裝在丹佛市一棟民宅的地源熱泵空調系統。(美聯社)

由25個州組成的跨黨派美國氣候聯盟(U.S. Climate Alliance)和拜登 政府21日共同宣布，將在2030年前把地源熱泵(heat pumps)空調系統裝機數，從目前的470萬台增加三倍到2000萬台，以緩解全球暖化。

地源熱泵用電量小，卻可替代燒油或瓦斯的暖氣爐，為住宅和大樓提供冷暖氣，被認為有助於緩解氣候變遷 。全球約30%溫室氣體是由住宅和商用及政府建築所排放。

這25州和聯邦政府推廣熱泵冷暖氣系統，目的是替2050年零排放的人類共同目標略盡綿薄但具體之力；賓州等八州還計畫訂定「乾淨熱」標準，規定暖氣機二氧化碳的最高排放量。

熱泵廠商如詹森自控(Johnson Controls)、西門子(Siemens)、 詮宏(Trane Technologies) ，紛紛讚譽拜登政府及這些州政府的美意。這25州人口占美國總人口的55%，經濟總值的60%，商機龐大。

華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)說，美國有三大問題：冬天需暖氣，夏天需冷氣，整年需減碳 ，熱泵恰好是三大問題「奇蹟式」的解決辦法。

熱泵比其他暖氣方法省電又環保，因為它將室外或地底的暖氣抽送到室內，或把室內的熱氣抽到室外或｢灌入｣地下，以省電、免耗油或瓦斯的方式，達到使用冷暖氣機的效果。

布朗大學生態學教授波德(Stephen Porder)說，即使在冬日，熱泵可把室外的熱氣抽到室內，耗費的能源比瓦斯暖氣爐少。一般暖氣爐一定要燒油或瓦斯，移動熱氣比製造熱氣更有效率。

他所居住的羅德島州普羅維登斯(Providence)，暖氣的需求多於冷氣，他家沒有冷氣機，2014年他把暖氣爐換成熱泵，「家裡更舒服，能源帳單比從前少了約50%，整棟房子的碳排放，連同熱泵用電算進去，比起以前少了75%。何況，我有冷氣了。」因為熱泵有助於改善地球環境，國會准予用戶30%抵稅優惠。