我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

家用地源熱泵 25州政府宣示2030年前增至2000萬台

記者張聲肇／綜合報導
由25個州組成的跨黨派美國氣候聯盟和拜登政府21日共同宣布，將在2030年前把地源熱泵裝機數，從目前的470萬台增加3倍到2000萬台，以緩解全球暖化。圖為安裝在丹佛市一棟民宅的地源熱泵空調系統。(美聯社)
由25個州組成的跨黨派美國氣候聯盟和拜登政府21日共同宣布，將在2030年前把地源熱泵裝機數，從目前的470萬台增加3倍到2000萬台，以緩解全球暖化。圖為安裝在丹佛市一棟民宅的地源熱泵空調系統。(美聯社)

由25個州組成的跨黨派美國氣候聯盟(U.S. Climate Alliance)和拜登政府21日共同宣布，將在2030年前把地源熱泵(heat pumps)空調系統裝機數，從目前的470萬台增加三倍到2000萬台，以緩解全球暖化。

地源熱泵用電量小，卻可替代燒油或瓦斯的暖氣爐，為住宅和大樓提供冷暖氣，被認為有助於緩解氣候變遷。全球約30%溫室氣體是由住宅和商用及政府建築所排放。

這25州和聯邦政府推廣熱泵冷暖氣系統，目的是替2050年零排放的人類共同目標略盡綿薄但具體之力；賓州等八州還計畫訂定「乾淨熱」標準，規定暖氣機二氧化碳的最高排放量。

熱泵廠商如詹森自控(Johnson Controls)、西門子(Siemens)、 詮宏(Trane Technologies) ，紛紛讚譽拜登政府及這些州政府的美意。這25州人口占美國總人口的55%，經濟總值的60%，商機龐大。

華盛頓州州長英斯利(Jay Inslee)說，美國有三大問題：冬天需暖氣，夏天需冷氣，整年需減碳，熱泵恰好是三大問題「奇蹟式」的解決辦法。

熱泵比其他暖氣方法省電又環保，因為它將室外或地底的暖氣抽送到室內，或把室內的熱氣抽到室外或｢灌入｣地下，以省電、免耗油或瓦斯的方式，達到使用冷暖氣機的效果。

布朗大學生態學教授波德(Stephen Porder)說，即使在冬日，熱泵可把室外的熱氣抽到室內，耗費的能源比瓦斯暖氣爐少。一般暖氣爐一定要燒油或瓦斯，移動熱氣比製造熱氣更有效率。

他所居住的羅德島州普羅維登斯(Providence)，暖氣的需求多於冷氣，他家沒有冷氣機，2014年他把暖氣爐換成熱泵，「家裡更舒服，能源帳單比從前少了約50%，整棟房子的碳排放，連同熱泵用電算進去，比起以前少了75%。何況，我有冷氣了。」因為熱泵有助於改善地球環境，國會准予用戶30%抵稅優惠。

拜登 減碳 氣候變遷

上一則

梅鐸交棒 前澳洲總理批他重創世界民主、分裂美國社會

下一則

台國泰金控投資長程淑芬：用金融槓桿撬動永續發展巨輪

延伸閱讀

澤倫斯基戰時二訪華府 獲拜登支持但遇議員質疑

澤倫斯基戰時二訪華府 獲拜登支持但遇議員質疑
拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場
澤倫斯基白宮會拜登後 國務院宣布再援烏3.25億元

澤倫斯基白宮會拜登後 國務院宣布再援烏3.25億元
新政黨「無標籤」在亞利桑納崛起 恐吸走拜登票

新政黨「無標籤」在亞利桑納崛起 恐吸走拜登票

熱門新聞

邁阿密國際機場TSA員工聯手從旅客的行李中順手牽羊。(戴德郡州檢察官辦公室/擷自NBC)

機場安檢竟順手牽羊…TSA員工偷拿旅客財物 被抓

2023-09-14 14:40
被拘留的62歲華人王小松(Xiaosong Wang，譯音)。(伍德郡警局)

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

2023-09-17 13:38
谷歌共同創辦人布林已於今年5月悄悄與妻子莎娜漢辦妥離婚，導火線疑似是華爾街日報去年報導，莎娜漢與他的好友馬斯克有染。（路透／NURPHOTO）

妻子被傳與馬斯克一夜情 谷歌創辦人布林悄辦妥離婚

2023-09-16 03:47
陸戰隊一架具有匿蹤功能的F-35B戰鬥機17日出任務時墜毀，機體殘骸18日已在南卡羅來納州尋獲。圖為該型戰機。(美聯社)

搞丟F-35墜毀戰機 美軍陸戰隊找到了「殘骸散落遍地」

2023-09-18 21:25
在康州聯邦法官7月判決刑事鑑識專家李昌鈺對「偽造謀殺案證據」負有責任後，康州檢察長湯偉麟辦公室19日宣布，同意與兩名因判謀殺罪而服刑30年冤獄的男子，以2520萬元達成和解。(美聯社)

李昌鈺涉捏造證據 害2男坐冤獄 檢長同意2520萬和解

2023-09-20 21:11
普林斯頓大學仍在美國新聞與世界報導2024年全美最佳大學排行榜雄踞榜首。(美聯社)

美新排名指標40年最大改變 這些公立大學飛升50名

2023-09-18 09:06

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...