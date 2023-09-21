被迫轉包少數族裔 白人園藝商夫婦告休士頓市府違憲

德州休士頓 一對白人夫婦經營園藝公司得到市府合約，被要求將部分合約轉包給少數族裔業主而心生不滿、控告市府違憲。

湯普森夫婦(Jerry and Theresa Thompson)所經營兩家園藝公司在提交休士頓聯邦法院的訴狀中提到，市府的規定違反憲法平等保護權；市府辯稱，為少數族裔保留特定合約是40多年的方案，旨在讓史上被剝奪權利的人有機會參與高利潤政府合約、創造更具競爭力的經濟環境。

最高法院6月在哈佛大學和教堂山北卡羅來納大學相關裁決中，推翻大學生招生的種族意識政策後，這一次休士頓白人控告市府是對政府「平權 措施計畫」再次挑戰。

休士頓白人夫婦提告的同一天，另一反平權行動組織控告西點軍校(U.S. Military Academy at West Point)，指稱該校違憲、歧視 白人申請者。

在休士頓行之有年的方案下，市府每年設定目標將各式合約保留給少數族裔業主，市府統計，2021年7月至2022年6月間，約24%專業服務合約、14%工程合約由少數族裔業主承包。

休士頓民主黨籍市長特納(Sylvester Turner)未出面置評。

湯普森夫婦經營的企業目前與市府簽訂130萬元5年合同，被要求將其中11%分包給一家少數族裔業主。

指控稱，休士頓市府未說明合約如何糾正過去的歧視。最高法院曾表示，如果欠缺說明，平權行動恐被視為違法。

最高法院6月裁決直接影響高等教育，料將進一步挑戰政府計畫及企業勞力多元化措施的合法性。

田納西州聯邦法官7月裁決便提到，聯邦中小企業署(Small Business Administration，簡稱SBA)不能假設少數族裔業主處於社會弱勢地位，讓他們在不提供種族之外其他證明的前提下，合格競標政府合約。