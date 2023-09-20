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紐時：加州失去往日吸引力 無證客首選到紐約

記者顏伶如／綜合報導
德州把無證客送上巴士載到紐約等民主黨執政的城市，但洛杉磯卻因加州生活費用過高等因素罕見躲過。(路透)
德州把無證客送上巴士載到紐約等民主黨執政的城市，但洛杉磯卻因加州生活費用過高等因素罕見躲過。(路透)

超過11萬無證移民湧入造成資源負擔，紐約市長亞當斯(Eric Adams)直指無證客危機將摧毀紐約市；紐約時報19日報導分析，相較於請求聯邦緊急協助的紐約市、芝加哥與麻州，洛杉磯到目前為止並未面臨相同問題，關鍵便是加州對移民早就失去昔日的吸引力。

過去一年來，德州州長艾伯特(Greg Abbott)出動專車，將數以千計無證移民送到紐約市、芝加哥、華府等地，佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)則派專機把無證移民載到加州沙加緬度(Sacramento)、麻州度假勝地瑪莎葡萄園(Martha's Vineyard)釋放。

根據統計，過去三個月，德州總共派出13輛巴士，將共計522名無證移民載到全美第二大城洛杉磯；同期間，也有數以千計其他移民自行抵達洛杉磯。

不過，洛杉磯迄今並未出現像紐約那般收容中心人滿為患的無證客危機。移民援助團體說，相關單位已經建立具有效率的流程，可以迅速因應被專車送到洛杉磯的無證移民；德州專車無證移民每個班次約有數十人。

紐約時報分析，洛杉磯沒有出現無證客危機的關鍵原因是，數十年前被許多移民視為落腳美國目的地首選的加州，早就失去吸引力。從1990年代開始，加州生活開銷昂貴，加上「陽光地帶」(Sunbelt)城市與美國其他地點就業機會充足，讓偷渡客入境後選擇轉往其他城市發展。

報導指出，洛杉磯無證移民人口目前雖然仍居全國之冠，但這些移民絕大多數在洛杉磯生活至少10年。

移民專家說，洛杉磯平均每周有1000多名無證移民抵達，幾年來人數維持穩定，德州專車無證移民只占極小比例；絕大多數無證移民初到洛杉磯都投靠親戚，透過親朋好友找工作、租屋、安排孩子上學，因此不會申請市政府的遊民安置或其他資援協助。

報導指出，抵達洛杉磯的無證移民大多來自中美洲與墨西哥，趨勢存在已數十年，在當地更已建立龐大社區，足以對初來乍到的新移民提供支援。

移民 洛杉磯 加州

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