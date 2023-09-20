中國間諜扮觀光客刺探 眾院促安全單位提供資料 也要向中國討說法

近年來傳出多起中國觀光客疑似在美國敏感地點探密事件後，國會眾院兩個委員會致函拜登政府多個單位，要求提交相關資料。(Getty Images)

中國間諜 喬裝觀光客，在白宮、火箭發射台、軍事基地等敏感地點四周探頭探腦的事故，近年來不下100件，華爾街 日報19日報導，國會眾院兩個委員會的共和黨議員已發函拜登 政府數個單位，要求提供詳細資料。

中國間諜的探密技倆包括在佛州卡納維爾角附近水域假裝潛水，或拍攝白宮的安全及通訊設施、潛入新墨西哥州飛彈試射場。

華爾街日報引述官員報導，這些刺探機密的中國人多數喬裝為觀光客，被發現後說迷路了，或只是閒逛而已；總體而言，美國政府把這類普遍現象當作中國政府的「低階間諜活動」，也提高了對北京探測機密的戒心。

今年初發生的偵察氣球事件升高兩國緊張關係後，這類「低階探秘」活動逐漸引人注意；上月，兩名美國水兵涉嫌將艦艇運作系統及赴亞洲演習等軍事情報提供給中國，被逮捕起訴。

眾院「中國共產黨戰略競爭特別委員會」和國土安全委員會分別致函國土安全部、聯邦調查局和國防部，要求這些政府部門提供更多和前述事例有關的資訊。這兩封公函都引述了華爾街日報的報導。

國安委員會要這三個單位提供所有政府部門提出的有關報告和檢討，涉嫌走近美國敏感地點及設施的所有外國人士的移民與入境資料；以及拜登執政以來，司法部收到多少調查及法辦這類案件等資料。

有些案例顯然拜登上台前就發生，例如，某中國女性因非法潛入川普總統佛州海湖莊園別墅而遭起訴、定罪。

中國共產黨戰略競爭特別委員會主席蓋拉格和辛森(Ashley Hinson)共同起草，另九名共和黨眾議員聯署的函中說，中華人民共和國公民據報導涉嫌在美國各軍事基地等敏感地點從事間諜活動達百餘起，讓人驚心。

辛森說，「本委員會有必要知道，司法部和聯調局為了保護我國的軍事基地和國家安全，做了什麼，沒做到哪些；我們也必須向中國討個說法。」