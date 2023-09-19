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在國家森林逾期露營 遭警槍擊致半身不遂 遊民求償5000萬元

記者顏伶如／綜合報導
帕耶特國家森林以風景聞名，但卻讓在森林內露營遭取締的男子羅勃茲被執法人員開槍打成癱瘓。(Getty Images)
帕耶特國家森林以風景聞名，但卻讓在森林內露營遭取締的男子羅勃茲被執法人員開槍打成癱瘓。(Getty Images)

今日美國報(USA Today)18日報導，38歲愛達荷州男子羅勃茲(Brooks Roberts)疫情期間失業淪落街頭，開著露營車(RV)與母親、弟弟四處紮營為家，今年5月在國家森林逾期露營遭到聯邦林務局(U.S. Forest Service)取締，探員對羅勃茲開槍導致他半身不遂；羅勃茲如今狀告聯邦政府，求償終身工資損失5000萬元。

羅勃茲疫情期間同時面臨失業、工傷、遭房東驅逐的三重打擊而陷入貧窮。他的母親因凍瘡截肢後靠義肢行走，羅勃茲則在2022年工作當中腿部受傷而必須坐輪椅。今年5月，羅勃茲一家在波伊西(Boise)北部的帕耶特國家森林(Payette National Forest)逾期露營，多次被開罰單後面臨林務局取締。羅勃茲被探員開槍，變成半身不遂。

委任律師代表羅勃茲向聯邦政府提出個人傷害侵權告訴，指控林務局探員用武過當，導致羅勃茲變成終身殘障，求償5000萬元終身工資損失。訴狀中指控探員在取締行動中扮成普通民眾，讓羅勃茲全家措手不及。

今日美國報報導指出，根據探員隨身攝影機(bodycam)及訴狀指控，林務局探員5月19日對羅勃茲背部連開十多槍，羅勃茲中槍後倒地不起。

探員隨身攝影機影像顯示，羅勃茲拿著手槍指著兩名便衣警察，結果遭其他探員開槍。當天加入取締行動的單位包括聯邦土地管理局(Bureau of Land Management)、麥克考警察局(McCall Police Department)、愛州漁業暨狩獵廳(Fish and Game Department)。

羅勃茲律師杜罕(Craig Durham)指出，羅勃茲一家人在帕耶特國家森林逾期露營，警察開出多張在公有土地露營的輕罪違規罰單，羅勃茲的35歲弟弟提柏‧羅勃茲(Timber Roberts)則因破壞秩序遭到逮捕入獄。

疫情 聯邦政府 愛達荷州

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