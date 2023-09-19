B-21「突擊者」轟炸機 空軍釋出最新圖像 今年將首次試飛

B-21專為在未來的高端威脅環境中作戰而設計，將確保美國擁有足夠的震懾力量。 （取自美國空軍）

第六代匿蹤轟炸機B-21「突擊者」(Raider)去年12月在揭幕儀式上首次亮相，當時只能從正前方略高於駕駛艙的角度一睹風采。空軍日前已發布新圖片展示前所未有的角度。

紐約郵報(NYP)報導，這兩張新圖片上傳到國防視覺訊息發布服務網(Defense Visual Information Distribution Service)上，第一張從地面水平展示B-21正面，另一張則從斜前方展示了飛機，揭示前所未見的設計元素。在B-21最新的圖片發布前，這架新飛機的影像一直是嚴格保守的機密。

B-21由諾斯洛普格魯曼公司(Northrop Grumman Systems Corp.)開發，首次試飛將於今年稍晚進行，預計於2027年投入部隊，取代目前的B-1「槍騎兵」(Lancer)、B-2「幽靈」(Spirit)，到2040年B-21將完全取代老式轟炸機。

DVIDS網站上的B-21描述中寫道，該飛機將成為機隊的骨幹力量，隨著B-21架數增加，將逐步取代B-1和B-2轟炸機，「此最先進的轟炸機將提供生存能力、遠程穿透性打擊能力，以阻止侵略並保護美國、盟國和合作夥伴。」

該網站稱，B-21是從數十年各項飛機計畫汲取最佳實踐經驗，針對支援性、維修性來設計，以降低長期作戰和維護的成本，採用開放式系統架構設計，能夠快速添加其他成熟技術，即使外來威脅出現新挑戰也能隨之發揮作用。

據五角大廈 去年估計，每架B-21成本將近7億元。國防部 長奧斯丁 (Lloyd Austin)談到B-21時表示，這架轟炸機證明了美國在獨創性和創新方面的持久優勢，也顯示國防部打造先進軍事能力的長期承諾，這些能力將增強美國當今乃至於未來遏制侵略的能力。