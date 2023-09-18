滾石共同創辦人歧視非裔和女性音樂家 被踢出「名人堂」董事

「滾石」雜誌，同時也是搖滾名人堂共同創辦人溫納，促銷新書時，做出歧視非裔和女性音樂家的言論，遭名人堂董事會除名。(美聯社)

「滾石」(Rolling Stone)雜誌，同時也是搖滾名人堂(Rock & Roll Hall of Fame)共同創辦人溫納(Jann Wenner)，促銷新書時，做出歧視非裔 和女性音樂家的言論，遭名人堂董事會除名；溫納在遭除名幾小時內，隨即出面道歉。

名人堂基金會在紐約時報 (NYT)15日報導出溫納不當言論的隔天宣布：「溫納已被解除搖滾名人堂基金會董事職務。」

溫納近期為新書「大師們」(The Masters)進行宣傳，書中包含多位知名音樂家的訪談，例如巴布狄倫(Bob Dylan)、賈西亞(Jerry Garcia)、米克傑格(Mick Jagger)、約翰藍儂(John Lennon)、布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)、彼得湯森(Pete Townshend)和U2樂團主唱波諾(Bono)等人，全都是男性和白人。

溫納共同創辦「滾石」雜誌和搖滾名人堂，採訪和表揚過許多搖滾傳奇人物；當被問及他為什麼沒有採訪女性或非裔音樂家時，溫納表示：「並非說是他們不善於表達，但你去和葛瑞絲．斯立克(Grace Slick)或詹尼斯·喬普林(Janis Joplin)來場深入談話看看。要知道，瓊妮密契爾(Joni Mitchell)可不是搖滾哲學家；在我看來，她還不夠格。」

溫納表示：「提到非裔藝術家，史提夫汪達(Stevie Wonder)是天才，對吧？但如果當『大師』一詞被像這樣濫用時，用這個詞就是個錯誤。也許馬文蓋(Marvin Gaye)或柯提斯梅菲爾德(Curtis Mayfield)？但他們表達能力就是不夠到位。」

溫納16日晚間透過他的出版商道歉指出：「在接受紐時採訪時，我做出貶低非裔和女性藝術家貢獻、天分和影響的發言，我對這些言論衷心表示抱歉。」他補充到：「我理解這言詞的煽動性和錯誤，並對此深表歉意且接受後果。」

不過在採訪中，溫納似乎很清楚自己發言會受到嚴重抨擊；他說：「出於公關考量，我或許應該去找些不符合相同歷史標準的非裔和女性藝術家，將他們納入其中，好避免這種批評。」