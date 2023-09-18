我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

滾石共同創辦人歧視非裔和女性音樂家 被踢出「名人堂」董事

編譯尤寶琪／綜合17日電
「滾石」雜誌，同時也是搖滾名人堂共同創辦人溫納，促銷新書時，做出歧視非裔和女性音樂家的言論，遭名人堂董事會除名。(美聯社)
「滾石」雜誌，同時也是搖滾名人堂共同創辦人溫納，促銷新書時，做出歧視非裔和女性音樂家的言論，遭名人堂董事會除名。(美聯社)

「滾石」(Rolling Stone)雜誌，同時也是搖滾名人堂(Rock & Roll Hall of Fame)共同創辦人溫納(Jann Wenner)，促銷新書時，做出歧視非裔和女性音樂家的言論，遭名人堂董事會除名；溫納在遭除名幾小時內，隨即出面道歉。

名人堂基金會在紐約時報(NYT)15日報導出溫納不當言論的隔天宣布：「溫納已被解除搖滾名人堂基金會董事職務。」

溫納近期為新書「大師們」(The Masters)進行宣傳，書中包含多位知名音樂家的訪談，例如巴布狄倫(Bob Dylan)、賈西亞(Jerry Garcia)、米克傑格(Mick Jagger)、約翰藍儂(John Lennon)、布魯斯史普林斯汀(Bruce Springsteen)、彼得湯森(Pete Townshend)和U2樂團主唱波諾(Bono)等人，全都是男性和白人。

溫納共同創辦「滾石」雜誌和搖滾名人堂，採訪和表揚過許多搖滾傳奇人物；當被問及他為什麼沒有採訪女性或非裔音樂家時，溫納表示：「並非說是他們不善於表達，但你去和葛瑞絲．斯立克(Grace Slick)或詹尼斯·喬普林(Janis Joplin)來場深入談話看看。要知道，瓊妮密契爾(Joni Mitchell)可不是搖滾哲學家；在我看來，她還不夠格。」

溫納表示：「提到非裔藝術家，史提夫汪達(Stevie Wonder)是天才，對吧？但如果當『大師』一詞被像這樣濫用時，用這個詞就是個錯誤。也許馬文蓋(Marvin Gaye)或柯提斯梅菲爾德(Curtis Mayfield)？但他們表達能力就是不夠到位。」

溫納16日晚間透過他的出版商道歉指出：「在接受紐時採訪時，我做出貶低非裔和女性藝術家貢獻、天分和影響的發言，我對這些言論衷心表示抱歉。」他補充到：「我理解這言詞的煽動性和錯誤，並對此深表歉意且接受後果。」

不過在採訪中，溫納似乎很清楚自己發言會受到嚴重抨擊；他說：「出於公關考量，我或許應該去找些不符合相同歷史標準的非裔和女性藝術家，將他們納入其中，好避免這種批評。」

非裔 紐約時報 歧視

上一則

楊紫瓊新片「威尼斯魅影謀殺案」力拚「鬼修女2」 票房第2

下一則

普立茲藝術類獎項 開放非美公民參賽

延伸閱讀

羽生結弦被爆在老家買婚房 音樂家妻子去年11月刪光社群

羽生結弦被爆在老家買婚房 音樂家妻子去年11月刪光社群
滾石雜誌共同創辦人種族、性別歧視 遭開除名人堂董事

滾石雜誌共同創辦人種族、性別歧視 遭開除名人堂董事
以圓滾滾風格聞名 哥倫比亞藝術家費南度包蒂羅逝世

以圓滾滾風格聞名 哥倫比亞藝術家費南度包蒂羅逝世
拒當AI老師 台藝術家首發聲 盼法律保護創作權益

拒當AI老師 台藝術家首發聲 盼法律保護創作權益

熱門新聞

邁阿密國際機場TSA員工聯手從旅客的行李中順手牽羊。(戴德郡州檢察官辦公室/擷自NBC)

機場安檢竟順手牽羊…TSA員工偷拿旅客財物 被抓

2023-09-14 14:40
被拘留的62歲華人王小松(Xiaosong Wang，譯音)。(伍德郡警局)

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

2023-09-17 13:38
谷歌共同創辦人布林已於今年5月悄悄與妻子莎娜漢辦妥離婚，導火線疑似是華爾街日報去年報導，莎娜漢與他的好友馬斯克有染。（路透／NURPHOTO）

妻子被傳與馬斯克一夜情 谷歌創辦人布林悄辦妥離婚

2023-09-16 03:47
(取自X)

逃亡2周、偷民宅步槍 賓州越獄殺人犯在這裡逮到了

2023-09-13 11:45
眾院前議長裴洛西。（美聯社）

拜登是否該連任、賀錦麗是最佳副手？裴洛西未「全肯定」答覆

2023-09-14 07:22
科技鉅子馬斯克和歌手前女友格萊姆斯悄生第3胎，目前已經和3個不同的女人生下10個孩子。圖為前愛侶在2018年出席紐約大都會博物館的Met Gala慈善晚宴。（美聯社）

馬斯克與3女育有10子 與前女友悄生第3胎 取名「電音機械」

2023-09-10 03:33

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警