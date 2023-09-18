拒給同婚證書 肯州戶政員判賠10萬元

2015年9月1日，肯塔基州羅文郡民政官員金‧戴維斯(右)對同婚男子莫爾(左，背影)表示無法發給他結婚證書。後來莫爾和伴侶艾摩德對戴維斯提出民事訴訟，獲判賠10萬元。(美聯社)

肯塔基州 聯邦陪審團合議，羅文郡(Rowan County)民政官員金‧戴維斯(Kim Davis)於2015年出於自稱的宗教信仰，拒給同婚伴侶結婚證書，已傷害到一對原告的身心，故應陪償兩人各5萬元，合計10萬元；但同案提告的另一對同婚伴侶未獲得傷害賠償。

國家公共廣播電台(NPR)報導，戴維斯的律師表示，就艾摩德(David Ermold)和莫爾(David Moore)訴戴維斯一案，兩名原告各獲得5萬元賠償；陪審團雖認為另一對同婚伴侶葉慈(James Yates)和史密斯(Will Smith)控告戴維斯案，戴維斯也敗訴，但並未提及判賠兩人損害賠償。

聯邦法官去年便判決，戴維斯侵犯原告的憲法權利。

艾摩德與莫爾的律師巴克爾(Joseph Buckle)表示感到十分興奮，自己委託人的主張獲陪審團「完全認同」。

巴克爾表示，最高法院表示，他的委託人按第14修正案，擁有結婚的憲法權；本案與戴維斯的宗教信仰無關，也與委託人的結婚權無關，而是跟一名政府官員拒絕履行職務有關，案情十分單純。

兩對同婚伴侶八年前在羅文郡辦結婚登記，結果戴維斯(Kim Davis)拒絕發證，此事變成全國新聞。

戴維斯的律師米列特(Horatio Mihet)主張，同婚伴侶控告戴維斯，非關財務損失，本案純粹是出自「惡意與報復」。

在兩所大學任教的艾摩德表示，戴維斯當著大庭廣眾羞辱他們，因為此一負面遭遇，他備感壓力及焦慮，戴維斯應負其責。他跟他的伴侶一共遭拒三次。

艾摩德表示，第一次遭拒時，自己曾問她是否可以發結婚證給謀殺犯、強姦犯及戀童犯，戴維斯竟回答說，假如是異性戀伴侶就可以，「真讓人覺得，你在她眼中不算人。」

艾摩德表示，戴維斯的舉動引發社區對同性戀 人士的歧視 ；反同婚的人在他們去領證時，向他們叫囂反同性戀的譏嘲，「人身安全變成值得擔憂的事」；直到現在都隱約害怕有人會來放火燒他家，或者傷害他養的寵物；事發之前，他就去就診過創傷後壓力症候群(PTSD)，戴維斯的舉動讓他病況加深。