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普立茲藝術類獎項 開放非美公民參賽

記者胡玉立／綜合報導
紐約哥倫比亞大學校園內的普立茲獎委員會標誌。 (美聯社)
紐約哥倫比亞大學校園內的普立茲獎委員會標誌。 (美聯社)

總部位於紐約哥倫比亞大學校園內的普立茲獎委員會(Pulitzer Prize Board)，日前宣布修改其書籍、戲劇和音樂等藝術類別獎項的參賽者資格。自2025年春季開始，普立獎將擴大允許美國永久居民和以美國為長期主要居住地的非美國公民參賽。

普立茲獎是在1917年由約瑟夫·普立茲(Joseph Pulitzer)創立，目的是表彰「美國」報紙、雜誌、數位新聞、文學及音樂創作等領域的成就。

普立茲獎委員會聯合主席謝爾比(Tommie Shelby)和布朗(Neil Brown)聲明表示，「委員會樂於確保這些獎項具有包容性，涵蓋那些在書籍、戲劇和音樂領域製作出傑出作品的人。擴大這些獎項的參與資格範圍是適當更新規則，也符合約瑟夫·普立茲當年設立獎項的目標。」

去年8月，有數百位作家聯名簽署公開信，呼籲普立茲獎委員會允許非美國公民參加。連署者包括西斯納羅斯(Sandra Cisneros)、貝內特(Brit Bennett)、艾格斯(Dave Eggers)以及普立茲獎得主格里爾(Andrew Sean Greer)和蘇斯(Diane Seuss)等人。

普立茲新聞獎評委已接受其他國籍的提名者，前提是作品必須在美國出版；此項要求將同樣適用於藝術類別。

與此同時，新出爐規則緊縮了歷史獎參賽者資格；過去歷史獎項的提名參選作品可由任何國籍作者撰寫。委員會聲明指出，「為保持一致性，委員會決定，歷史獎項將採取與書籍、戲劇和音樂相同的指導原則。」

美國公民 哥倫比亞大學

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