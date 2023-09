楊紫瓊新片「威尼斯魅影謀殺案」力拚「鬼修女2」 票房第2

新上映的懸疑片「威尼斯魅影謀殺案」以1450萬元賣座奪下周末票房第二名,以20萬元些微差距,小輸給「鬼修女2」,但後勢看好。新科奧斯卡影后楊紫瓊(中)在片中社演一名靈媒。(美聯社)

上周末電影票房,新上映的懸疑片「威尼斯魅影謀殺案」(A Haunting in Venice)以1450萬元票房奪下第二名,以20萬元些微差距,小輸給「鬼修女2」(The Nun 2)。這部華納兄弟公司(Warner Bros)出品的恐怖片以1470萬元收入,連續第二周居北美票房冠軍。

今年夏季拜「芭本海默」(Barbenheimer)兩部電影熱賣之賜,電影院 出現難得一見的人潮盛況,不過隨著暑假結束,各級學校紛紛開學,電影票房又陷入低潮。

「威尼斯魅影謀殺案」是新科奧斯卡影后楊紫瓊 最新作品,而且演員陣容堅強,也是導演肯尼斯·布萊納(Kenneth Branagh)繼2017年「東方快車謀殺案」(Murder on the Orient Express)和2022年「尼羅河謀殺案」(Death on the Nile)之後,第三部改編自作家阿嘉莎·克莉絲蒂(Agatha Christie)暢銷推理小說的電影。

布萊納同時在片中飾演主角「神探白羅」(Hercule Poirot ),對於片中高度逼真的場景相當自豪,他表示:「我挑選一座恐怖豪宅是希望帶給觀眾身歷其境的驚悚感,並帶領觀眾親臨威尼斯,要令人坐立難安且緊張刺激,實在相當過癮。」

在片中飾演靈媒的楊紫瓊對於導演精心營造詭異氛圍的功力讚嘆不已:「記得我第一次走進拍片現場時,就覺得整個氣氛都非常真實。」

這部由20世紀影業公司(20th Century Studios film)發行的驚悚片在全球上映後,已經累積2270萬元票房收入,製作成本約為6000萬元,遠低於之前「尼羅河謀殺案」9000萬元預算 。

線上影評爛番茄(Rotten Tomatoes)對於「威尼斯魅影謀殺案」給予81%新鮮度,並綜合評價:「該片是導演布萊納「神探白羅」系列作品中,一個更加黑暗、更加恐怖的版本,勘稱一碟美味的萬聖節小菜,鮮明的視覺效果加上華麗的演員陣容,大幅提升電影的神秘氣氛。」