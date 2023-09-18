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艾美獎頒獎延期 有得獎名單但不能揭曉

編譯徐薏茹／綜合17日電
第75屆艾美獎原定於18日晚間登場，但今年因碰上好萊塢編劇演員罷工而延期至2024年1月15日。(美聯社)
第75屆艾美獎原定於18日晚間登場，但今年因碰上好萊塢編劇演員罷工而延期至2024年1月15日。(美聯社)

第75屆艾美獎(Emmy Awards)原定於18日晚間登場，但今年因碰上好萊塢編劇演員罷工而延期至2024年1月15日，美聯社報導頒獎延期在幕後及未來可能帶來的影響。

6月11日宣布入圍名單時，編劇已罷工兩個多月，沒多久演員工會也宣布將加入罷工行列。原本入圍名單出爐後就是密集的宣傳活動，但由於工會不允許會員在罷工期間接受採訪、參加宣傳、甚至出席頒獎，以致媒體宣傳才展開數日就嘎然而止。

艾美獎向來是少數在9月舉行的重要頒獎典禮，延期至1月舉行正卡在好萊塢頒獎季的中間，前一周是金球獎(Golden Globes)頒獎典禮，六周後美國演員工會獎(SAG Awards)又緊接著登場。屆時工會如果結束罷工，明星們將會穿梭在各大頒獎典禮之間，爭奪成為紅毯上的鎂光燈焦點。

前幾次艾美獎出現變動分別是2001年與2020年，2001年九一一事件在當年原訂頒獎典禮前五日發生，重新安排的日期又碰上阿富汗戰爭爆發，再度延期至11月。2020年遇上新冠疫情，頒獎典禮改為線上舉行。

本次艾美獎面臨重重關卡，電視藝術和科學學院(Television Academy)希望至少投票程序能如期進行，不受罷工太大影響。

艾美獎由電視藝術和科學學院近2萬名成員投票決定得獎名單，成員分為31個同儕小組，包括動畫師、演員、導演和編劇等，每個小組成員投票選出這些類別的得獎者，而所有有資格的投票人都可以為最佳劇集等大獎項投票。

今年選票如期在8月17日送出，8月28日送回，因此得獎名單已定，但至少要再等待四個月才能揭曉。

新排定的日程也許距離還很遙遠，但主辦單位可能面臨1月罷工仍未結束的窘境，編劇目前已罷工四個半月，演員罷工也已兩個月，罷工若持續至明年，將創下歷史最長紀錄，也遠超過當初預期的時間。

當前編劇與片商重啟談判的速度緩慢，片商與演員之間未展開對話，也沒有計畫。

長期的罷工意味著艾美獎可能再度延期，或是比照疫情間模式，轉為記者會形式。這一情況也將使奧斯卡獎和整個頒獎季面臨未知數。

罷工 艾美獎 投票

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