滾石雜誌共同創辦人種族、性別歧視 遭開除名人堂董事

「滾石」雜誌共同創辦人溫納。（美聯社）

媒體今天報導，「滾石」（Rolling Stone）雜誌共同創辦人溫納（Jann Wenner）因發表種族歧視 和性別歧視言論，而失去搖滾名人堂基金會董事席位。

溫納在昨天「紐約時報 」上發表的言論遭到廣泛批評後，今天遭到解職。

根據「綜藝」（Variety）雜誌報導，基金會在簡短聲明中表示，「溫納已被解除搖滾名人堂基金會（Rock and Roll Hall of Fame Foundation）董事職務」。

77歲的溫納1967年共同創辦「滾石」雜誌，之後數十年間，他透過長篇採訪讚揚許多搖滾傳奇人物。

溫納還成立搖滾名人堂基金會，專門挑選藝術家進行表揚，並擔任基金會主席直至2020年。

在15日發表的紐時報導中，溫納被問到他的新書為何沒採訪有色人種或女性音樂家。溫納說，書中七人都是能表達時代精神的「搖滾哲學家」，「這些人才能真正表達闡述」。

溫納說，女性「這種知識水準沒辦法清楚表達」，「黑人 藝術家──你知道，史提夫汪達（Stevie Wonder），天才，對吧？我想，你用『大師』這個詞，錯就錯在於用這個詞。」