颶風李伊登陸加拿大 緬因州1騎士被樹壓死

颶風李伊風登陸加拿大諾瓦斯科細亞省，掀起巨浪。(路透)

颶風李伊（Lee）減弱為後熱帶氣旋後，今天挾帶強風登陸加拿大 諾瓦斯科細亞省（Nova Scotia），造成道路淹水、樹木傾倒，以及北大西洋沿岸數以萬計民眾無電可用。

路透報導，今天至少有一人因風暴而喪生；據當地媒體報導，美國緬因州 （Maine）有一名摩托車騎士因樹木倒下砸中車身而喪生。

美國國家颶風中心（National Hurricane Center）最新公告指出，李伊今天在加拿大諾省省會哈利 法克斯（Halifax）西南方的長島（Long Island）登陸後向北移動。預報氣象說，這道天氣系統依然強勁，最大持續風速達每小時100公里，陣風威力更大。

李伊目前位置在美國緬因州東港（Eastport）東南東方約60公里、加拿大哈利法克斯以西約215公里處，預計將在未來幾天逐步減弱。

李伊為美國緬因州沿岸和加拿大大西洋省分的部分地區帶來強風、沿岸洪水和豪雨。

在加拿大諾省，由於強風吹倒樹木、吹落電線，今天約有12萬人無電可用；鄰近的新布朗斯威克省（New Brunswick）則有近2萬人停電。

猛烈海浪沖擊諾省海岸線，一些地方的沿海道路被淹沒、碎片散落滿地。