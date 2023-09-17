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谷歌支援Chromebook更新 最多延至10年

編譯廖振堯／綜合16日電
谷歌宣布將延長最多達十年的支援更新，確保現有的Chromebook筆電不會再短短兩年就過期，解決其壽命太短、成本效益太低的詬病。(美聯社)
谷歌宣布將延長最多達十年的支援更新，確保現有的Chromebook筆電不會再短短兩年就過期，解決其壽命太短、成本效益太低的詬病。(美聯社)

全國各地學校廣泛採用的谷歌Chromebook筆記本電腦，其中某些教育軟體在作業系統「ChromeOS」自動更新後便無法使用；谷歌14日宣布將延長最多達十年的支援更新，確保現有Chromebook不會再短短兩年就過期，解決其壽命太短、成本效益太低的詬病。

華爾街日報報導，谷歌將根據特定型號的發布日期來設定支援到期的年限，較新型號支援八年、較舊型號僅五年；明年開始，谷歌將推出一款新平台，不限特定品牌或製造商生產的Chromebook，該平台產品將提供支援達10年。

這一更改將自動適用於2021年後發布的裝置，2021年之前的Chromebook用戶則可以選擇在支援到期後延長支援；這表示任何未來兩年內到期的型號都可以獲得兩到三年延期。如谷歌自己的Pixelbook預計將於2024年6月到期，現在可延長更新到2027年6月。

谷歌發言人表示，在改動這些更新政策時，必須與所有零組件的製造商合作夥伴進行協調，因為需要製造商提供安全和性能保證；谷歌也將盡快更新筆電自動更新到期頁面，以顯示新的支援到期日。

學校在Chromebook支援過期問題上遇到諸多困難，除了相容性問題，學區更換設備時也得付出龐大成本，有時高達數百萬元。

原本這些不再受支援的Chromebook雖然硬體功能正常，但已不能用於各項考試。如今谷歌延長支援後，學校和家庭可以享受更長的產品使用期，不僅節省資金也能避免狀態正常的Chromebook成為電子垃圾。

消費者倡議組織「美國公共研究利益集團」(U.S. Public Research Interest Group)稱，若將Chromebook的原始有效期延長一倍，可為公立學校和納稅人節省約18億元。該組織董事古特曼(Lucas Gutterman)表示谷歌和其他科技公司應該繼續找尋新方法，勿逼迫用戶不斷更換新手機和筆電。

谷歌 華爾街 教育

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