我喜歡他這麼說 川普稱滿意普亭最近的讚揚 代表「我說的是對的」

前總統川普 14日接受了NBC頻道「Meet the Press」節目主持人韋爾克(Kristen Welker)的獨家專訪,對俄羅斯總統普亭 最近的稱讚表達滿意,稱「我喜歡他這麼說,因為這意味著我說的是對的。

在專訪中,好幾次斷言自己可以很快結束俄烏戰爭的川普爽快地宣稱,如果再度當選總統,他將在24小時內解決這場衝突,卻幾乎沒有說出自己會怎麼做的相關細節,「如果我確切告訴妳的話,就失去了所有談判籌碼。我是說,你不能真的確切說出自己打算做什麼,但我會對普亭說些特定的話,會對澤倫斯基說些特定的話」。

