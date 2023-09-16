我喜歡他這麼說 川普稱滿意普亭最近的讚揚 代表「我說的是對的」

美國前總統川普14日接受NBC新聞主持人韋爾克獨家專訪，對俄羅斯總統普亭最近的稱讚表達滿意，稱「我喜歡他這麼說，因為這意味著我說的是對的」。資料照片。（路透）

前總統川普 14日接受了NBC頻道「Meet the Press」節目主持人韋爾克（Kristen Welker）的獨家專訪，對俄羅斯總統普亭 最近的稱讚表達滿意，稱「我喜歡他這麼說，因為這意味著我說的是對的。

在專訪中，好幾次斷言自己可以很快結束俄烏戰爭的川普爽快地宣稱，如果再度當選總統，他將在24小時內解決這場衝突，卻幾乎沒有說出自己會怎麼做的相關細節，「如果我確切告訴妳的話，就失去了所有談判籌碼。我是說，你不能真的確切說出自己打算做什麼，但我會對普亭說些特定的話，會對澤倫斯基說些特定的話」。

In an exclusive interview with @kwelkernbc, former President Trump claimed that if he was re-elected, he would "have a deal worked out" within 24 hours to resolve the war in Ukraine, but provided few details about how he would end the conflict. https://t.co/m3lF82ZJT9 — NBC News (@NBCNews) September 15, 2023

據報導，普亭日前在海參崴舉行的東方經濟論壇（Eastern Economic Forum）表示，他聽到「川普先生說，他將在幾天之內解決所有急切的問題，其中包括了烏克蘭 危機，我們對此不由得感到高興」。

川普告訴韋爾克，他對普亭的意見感到滿意，「我喜歡他這麼說，因為這意味著我說的是對的。我會把他帶進一個房間，把澤倫斯基帶進一個房間。然後，我會促使他們和解，我會達成一項協議」。

不過，川普持續避免解釋他的計畫將牽涉哪些內容。當韋爾克詢問川普，是否將讓俄羅斯保留他們用武力非法占領的烏克蘭國土時，他則宣稱自己將「達成對大家都公平的協議」。

雖然川普並未說明自己上任會如何處理俄烏衝突，但他在訪談期間頻頻指出，要是自己仍然是美國總統的話，就不會爆發戰爭，「沒有人比我對俄羅斯更強硬，但我跟普亭合得來。我跟妳講，我跟他相處得非常好，這是件好事，不是壞事。他有1700枚核子飛彈，我們也是」。

當韋爾克追問與列舉俄軍在烏克蘭犯下的暴行時，川普卻沒有太多要補充，「這一切都太可怕了」。