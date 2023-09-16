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共和黨女眾議員布波特看音樂劇鬧場抽電子菸 被拍到終於道歉

編譯潘勛／綜合16日電
共和黨聯邦眾議員布波特10日在丹佛市某劇場看音樂劇時，出現脫序行為，（美聯社）
共和黨聯邦眾議員布波特10日在丹佛市某劇場看音樂劇時，出現脫序行為，（美聯社）

長得頗俏麗的共和黨聯邦眾議員布波特(Lauren Boebert)10日在丹佛市某劇場看音樂劇時，出現脫序行為，偷抽電子菸還大口吐氣，打擾到鄰座，接下來又否認，但視頻有拍到，布波特終於在15日道歉，表示自己的行為本無惡意，也不想造成傷害，但「事實上有害」。

美聯社報導，監視視頻14日公布，指出布波特坐在丹佛市劇院位子上，把電子菸管藏在手心裡，再大抽一口往外吐。劇場方批評她在抽電子菸，布波特的競選陣營早先還否認。

影片來源：YouTube

坐她身旁的觀眾抗議她跟她身旁的男性觀眾在抽電子菸、唱歌、用手機，干擾到他人。

由監視攝影可以看見，燈光還亮著時，布波特身旁的觀眾就座，她手湊到嘴邊，再大吐一口電子菸氣。燈光轉暗後，可看到布波特在她位子上唱歌、秀舞蹈動作，她把手機拿出來，點亮手機手電筒，顯然在表演時搞自拍，還親了男伴一下。

影片來源：YouTube

丹佛市立「比歐劇院」(Buell Theater)當時正在播「陰間大法師」(Beetlejuice)音樂劇，只好把她趕出場。

劇院表示，請兩人離開過程中，可聽見「你曉得我是誰嗎？」、「我要去找市長」這樣的話。

這起事件過兩天後，布波特在社媒上貼文說，「沒錯，我真的徹頭徹尾欣賞妙不可言的陰間大法師，地點在比歐劇場，而且我認錯，自己笑聲及唱歌聲太吵了！」

布波特聲明中表示，自己正經歷離婚，而行為舉止是不可接受的。她說，自己與競選陣營經理人談及當晚事件時，真記不得有抽電子菸，現在終於了解事情看來怎麼樣了。

布波特在華府任職相形不算久，但與共和黨極端右派結盟，而取得全國名聲；她專斷的風格吸引媒體注意，最出名的便是她在拜登總統2022年發表國情咨文時起鬨。

波特 劇場 共和黨

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