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汽車工會大罷工爭取加薪 拜登表態支持勞方

中央社／密西根州韋恩15日報導
美國汽車製造業「三巨頭」的勞工今天展開史無前例的大規模協調罷工行動要求加薪。（美聯社）
美國汽車製造業「三巨頭」的勞工今天展開史無前例的大規模協調罷工行動要求加薪。（美聯社）

美國汽車製造業「三巨頭」的勞工15日展開史無前例的大規模協調罷工行動要求加薪，獲得總統拜登大力支持，他挺工會的立場對2024年連任的希望至關重要。

中央社引述法新社報導，美國車廠三巨頭通用汽車（General Motors）、福特（Ford）和斯特蘭蒂斯（Stellantis）昨天晚間試圖在最後期限前達成協議卻宣告破裂，底特律地區一座福特工廠外爆發了罷工，現場伴隨喧鬧的喇叭聲和歡呼聲。

由美國聯合汽車工會（UAW）代表的15萬名勞工中僅約1萬2700人參與罷工，不過這3家競業汽車公司的員工做出聯手罷工的決定，在他們爭取加薪40%的行動中傳遞了強而有力的訊息。

這場關鍵產業大罷工行動，威脅著處於成長強勁、同時面臨通膨壓力時期的美國經濟。福特表示，將暫時裁撤受到罷工「直接影響」工作的600名勞工，是罷工出現連鎖效應的第一個徵兆。

自認最支持工會的拜登力挺這些罷工者，說他理解他們的「沮喪心情」。

拜登在白宮電視直播期間表示，勞工未能從鉅額企業利潤中獲益。這3大車廠光是今年上半年就大賺超過200億美元。

拜登說：「這些企業提出了一些很不錯的價碼，但我認為他們應該進一步確保不只企業擁有破紀錄的獲利，聯合汽車工會也要有破紀錄的合約待遇。」

拜登表示將派兩名代表前往底特律協助勞資談判。

強大的聯合汽車工會迄今還沒有和其他主要工會一樣替拜登明年競選連任站台。

罷工 拜登 勞工

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