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底特律三大車廠大罷工／專家：車廠電動車研發恐受挫 特斯拉得益

記者顏伶如／綜合報導
專家認為，如果聯合汽車工會與通用、福特僵持不下，身為非工會龍頭的特斯拉將成為明顯贏家。(路透)
專家認為，如果聯合汽車工會與通用、福特僵持不下，身為非工會龍頭的特斯拉將成為明顯贏家。(路透)

聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)對底特律三大車廠展開大罷工，有線電視新聞網(CNN)報導，專家分析，如果罷工超過四周，通用汽車(General Motors)、福特(Ford)2024年上半年電動車發展將受重挫，宛如熱門影集「冰與火之歌：權力遊戲」(Game of Thrones)情節般的電動車研發爭霸戰裡，勞工工會與通用、福特僵持不下，漁翁得利將是身為非工會龍頭的特斯拉(Tesla)。

特斯拉近年面臨越來越多電動車競爭，對手車廠躍躍欲試想挑戰特斯拉在市場上的霸主地位。業界分析師說，特斯拉連續幾年穩座第一，但歷史悠久的車廠若能推出更便宜的電動車，特斯拉有朝一日將無法繼續稱霸。

前總統川普15日於自創社群平台「真實社群」(Truth Social)發文寫道，純電動車對聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)與美國消費者而言都是災難。

川普在貼文中表示，今後所有純電動車都將在中國製造，這些車輛價格太高，跑得不夠遠，充電時間太久，在特定氣候條件下恐有各種潛藏危險。

貼文寫道，如果所有純電動車都在中國製造，「聯合汽車工會勞工將被消滅，其他美國汽車工人也都一樣」。

韋德布希證券公司(Wedbush Securities)分析師艾維斯(Daniel Ives)表示，底特律車廠如果對聯合汽車工會做出重大讓步，獲利空間將嚴重縮水，罷工時間拖長則會耽誤通用汽車、福特以及斯泰蘭蒂斯的電動車上市進度。

艾維斯說，罷工如果超過四周，通用汽車、福特2024年上半年的電動車發展將受重挫，發展電動車的許多初期重要布局紛紛延後。

他指出，宛如「冰與火之歌：權力遊戲」情節般的電動車研發爭霸戰裡，聯合汽車工會與通用、福特僵持不下，身為非工會龍頭的特斯拉(Tesla)將成為明顯贏家。

艾維斯表示，雇用工會成員的車廠，如果壓低電動車製造成本，對特斯拉而言形成競爭壓力，但車廠在對工會讓步之後，若將增加成本轉嫁給消費者，即使只是每輛車調漲3000元，需求量將會降低，反而讓特斯拉受益。

艾維斯說：「坦白說，這種情況對通用及福特來講，可能成為夢魘。」

電動車 特斯拉 罷工

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