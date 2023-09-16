底特律三大車廠大罷工／華郵：員工怨薪水趕不上通膨 高管卻加薪

三大車廠員工平均時薪介於18至32元之間，工人說不僅趕不上通膨，還眼巴巴地看著高級主管大幅加薪。圖為福特車廠一名員工在生產線上作業。(美聯社)

由於合約到期後勞資協商觸礁，聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW)15日對底特律三大車廠(Big Three)同步罷工 ，占比高達國內生產毛額(GDP)3%的汽車工業恐將因此震盪；華盛頓郵報報導，三大車廠全職員工時薪平均18元至32元，勞工 抱怨薪水趕不上通膨，高級主管卻享受大幅加薪。

這是底特律規模最大的三家車廠通用汽車(General Motors)、福特(Ford)和斯泰蘭蒂斯(Stellantis)第一次同時面臨罷工。斯泰蘭蒂斯是克萊斯勒(Chrysler)與吉普(Jeep)的母公司。

報導指出，三大車廠全職員工根據年資計算，時薪平均18元至32元，工會抱怨薪水調整趕不上通膨，但車廠則回應說，聯合汽車工會成員工資與福利 在製造業已算首屈一指，包括每年分紅以及低自付額的勞工健保等。

聯合汽車工會指出，車廠近年來營收豐碩，勞工2019年簽訂的契約到期之後，新合約待遇應該比較高層主管獲得大幅加薪，未來四年薪水要比目前增加36%。不過，車廠開出的條件則為合約期間四年半，調薪幅度17.5%至20%之間。

報導指出，通用汽車總裁兼執行長瑪麗‧巴拉(Mary Barra)薪資從2019年到2022年間增加34%，來到2900萬元，福特執行長法利(Jim Farley)待遇在同期之間增加21%，達2100萬元。

斯泰蘭蒂斯企業總部位於荷蘭，2021年由飛雅特克萊斯勒汽車公司(Fiat Chrysler)及法國寶獅雪鐵龍集團(Peugeot SA)合併組成。斯泰蘭蒂斯執行長塔瓦瑞斯(Carlos Tavares)2022年薪資加紅利約2500萬元。

聯合汽車工會也要求取消新進人員薪水低、福利較少的階級式制度(tiered system)，並呼籲車廠降低對臨時勞工的依賴。