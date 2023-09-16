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圖謀綁架密州長案 最後3人判無罪 全案14人被起訴 9人被定罪

記者張聲肇／綜合報導
2020年總統選舉前本土恐怖主義分子共謀綁架密西根州長案，最後三名被告被判無罪。被告之一麥可‧納爾。(美聯社)
2020年總統選舉前本土恐怖主義分子共謀綁架密西根州長案，最後三名被告被判無罪。被告之一麥可‧納爾。(美聯社)

2020年總統選舉前本土恐怖主義分子密謀綁架密西根州長案，最後一場審判15日做出裁決，陪審團裁定三名被告無罪；全案共14人被起訴，有九人被定罪，五人無罪開釋。

法院宣告，被控支援恐怖分子行動及違反槍械法的威廉和麥可‧納爾(William and Michael Null)孿生兄弟及莫利托(Eric Molitor)的罪名不成立。檢方說，這三人參與綁架演練，也曾到州長惠特默(Gretchen Whitmer)在密西根北部的度假別墅現場勘查。本案主謀佛克斯(Adam Fox)和克羅夫特(Barry Croft Jr.)去年已被另一法院判決共謀綁架罪確立。

被告威廉‧納爾。(美聯社)
被告威廉‧納爾。(美聯社)

被告莫利托。(美聯社)
被告莫利托。(美聯社)

這場審判在安勤郡(Antrim County)法院舉行，共進行14天聽證。安勤郡在密州首府蘭辛(Lansing)北方185哩，也就是惠特默的度假屋所在地。

陪審團代表宣讀判決時，全場鴉雀無聲，先宣告兩兄弟無罪，緊接著宣告莫利托無罪，三人激動地和律師及支持者擁抱。法官翰姆林(Charles Hamlyn)隨即宣示，「你們三位可自由離去」。

2020年夏天，極端分子在俄亥俄州都柏林召開反政府會議，醞釀不利惠特默的計畫，佛克斯、克羅夫特和威廉‧納爾三人都出席該次會議，FBI的線民偷偷錄下現場不斷辱罵政府官員，威脅暴力行動的發言。

呈堂證據顯示，極端分子對政府的厭惡，因地方政府實施各種防疫措施而益發強烈。

惠特默的幕僚長哈爾斯(JoAnne Huls)對三人的無罪判決表示失望，說這會「進一步鼓勵、鼓動激進的極端分子散播社會不和的種子，傷害公務員和執法人員」。

州檢察長內索爾(Dana Nessel)表示，無罪判決「不是我們所希望的判決」。

41歲的威廉‧納爾為自己辯護時說，他們確實參與演練、也到預定作案現場勘查過，但當他兄弟倆聽到真要動用炸藥時，就退出不幹了。

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