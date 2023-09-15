陰謀論者瓊斯遭判賠15億 仍揮霍度日 原告分文未得

長期宣稱2012年康州珊迪虎克小學槍擊案是騙局的陰謀論者瓊斯，被法院裁定賠償受害人家屬15億元後申請破產保護，勝訴的原告至今沒拿到半毛錢，但他卻依然揮霍度日。(美聯社)

陰謀論者和「資訊戰」廣播節目主持人瓊斯(Alex Jones)長期宣稱2012年康州珊迪虎克小學槍擊案是場「騙局」，而在去年底被法院裁罰15億元，賠償受害人家屬的精神損失，瓊斯隨後立即申請破產 保護，勝訴原告至今沒拿到半毛錢，但他卻依然揮霍度日。

破產保護法規定，瓊斯必須每月向法院提交財務報告。據法院紀錄，瓊斯的個人支出從4月時的7萬5000元，到7月遽增到9萬3000元，其中包括住家維護費用7900元、三餐和娛樂支出6300元，這還不包括食物雜貨採購金額3400元。此外，他還每月匯款1萬5000元給妻子吳爾芙(Erika Wulff)；瓊斯聲稱這筆匯款是根據婚前協議，但原告律師說這筆錢依法可稱為「詐欺匯款」(fraudulent transfers)。

同時，瓊斯在德州 的湖畔別墅維護費和房屋稅就用掉6700元，汽車和遊艇的保險 、保養和燃料費則達到5600元。

據估計，瓊斯的個人身價達1500萬元，但他還是不斷在自己的廣播節目上哭窮，呼籲聽眾多多捐款和捧場他代言的產品。

原告律師馬太伊(Christopher Mattei)說，這些錢原本該支付給多年來被瓊斯折磨得痛苦不堪的珊迪虎克死者家屬，結果他分文未付，自己仍然過著奢華的日子。

代表珊迪虎克死者家屬的律師8月29日向法院提告，說瓊斯如果不把個人花費降到「合理」水準，就請法官阻止他繼續浪費，立即將財產信託，並監督他用錢，否則就駁回他的破產申請。

瓊斯12日在他的「資訊戰」節目裡，毫不認為他的生活方式有什麼不對。「我喜歡上好館子，我喜歡每年好好度一兩次假，這是我奮鬥多年掙來的」。