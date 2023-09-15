2病患肺臟移植 染軍團病1死 CDC：器官移植首例

聯邦疾病防治中心14日表示，兩名接受肺臟移植的病人染上軍團病，細菌可能源自移植的肺臟。圖為顯微鏡下的軍團病菌。（美聯社）

聯邦疾病防治中心 (CDC )14日表示，兩名接受肺臟移植的病人染上軍團病(Legionnaires' disease)，細菌可能源自移植的肺臟；這是目前已知器官移植傳播軍團菌的首例，兩名患者之一已經死亡。

肺臟來自去年掉入賓州 河流送醫不治的男子。這名30多歲的男子經急救不成，醫院宣告腦死，家屬同意捐出器官，右肺移植給70多歲的女性，左肺移植到60餘歲男子身上。兩位接受移植的病人後來都罹患軍團病。

接受器官移植的人特別容易感染細菌，因為他們終身需服藥壓抑免疫系統，讓自己的免疫系統不去攻擊新器官。

本案例的女性接受肺臟移植約一個月後，也就是2022年6月，確診感染嗜肺軍團菌，服用抗生素後痊癒。男性接受移植後出現好幾種併發症，也於去年6月確診感染軍團菌，起初抗生素似乎奏效，但於肺臟移植手術六個月後，因呼吸系統衰竭死亡。

醫生也檢查了其他三名接受捐肺人其他器官移植的病患，都沒有軍團病。

賓州衛生局得知兩起細菌感染病例後，立即追查病菌來源。先到執行移植手術的醫院檢查水質，找不到軍團桿菌的蹤跡，便懷疑捐贈人溺水的河流，因為天然淡水也可能有這種細菌，捐贈人溺水時可能吸進肺裡。

CDC說，這10年來，染上軍團病的案例增加很多，這種細菌在溫暖的水裡特別活躍，地球暖化、氣溫上升，細菌滋生繁衍的機會更多。

科學界希望CDC這份報告能夠對醫療界產生提醒和警告作用，尤其是做器官移植手術的醫生更要注意。

由CDC研究員和賓州衛生局共同執筆的這篇報告說，這起病例叢聚事件凸顯門診醫生有必要提高防範意識，摘取淡水溺斃者身上的器官前，先檢查一下是否感染了軍團病菌。報告中指出，「及時診斷、治療軍團病，可提高治癒的機率」。